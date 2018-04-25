Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель — «малая реновация»

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Одно из самых болезненных мест жилищного сектора Литвы – старые многоквартирные дома, которые сейчас не отличаются ни хорошим качеством, ни привлекательным видом. Сейчас предложен единственный способ улучшения их состояния — реновация.

Однако, как считают эксперты, такими темпами, как сейчас, восстановление всех многоквартирных домов может затянуться на 60 лет. Кроме этого, работы по реновации не всегда бывают качественными. С другой стороны, именно реновация может поднять стоимость старой недвижимости на 10%.

Как считают представители Министерства окружающей среды, в сложившейся ситуации нужны не только финансовые поощрения, но и обязательство реновировать дома.

Есть шведская, канадская модели, в соответствии с которыми, если расход энергии на 1 кв. м превышает установленное количество кВт/ч (например, 140 или 160), то назначают налог. Надо заплатить за это загрязнение и потребление энергии. Это было бы дополнительным стимулом для энергетически не эффективных домов, полагают эксперты.