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TOP,Деньги,Общество

Не хочешь реновировать – плати? с 1 января 2020 года действует модель — «малая реновация»

Фото BFL/Кястутис Ванагас

Одно из самых болезненных мест жилищного сектора Литвы – старые многоквартирные дома, которые сейчас не отличаются ни хорошим качеством, ни привлекательным видом. Сейчас предложен единственный способ улучшения их состояния — реновация.

Однако, как считают эксперты, такими темпами, как сейчас, восстановление всех многоквартирных домов может затянуться на 60 лет. Кроме этого, работы по реновации не всегда бывают качественными. С другой стороны, именно реновация может поднять стоимость старой недвижимости на 10%.

Как считают представители Министерства окружающей среды, в сложившейся ситуации нужны не только финансовые поощрения, но и обязательство реновировать дома.

Есть шведская, канадская модели, в соответствии с которыми, если расход энергии на 1 кв. м превышает установленное количество кВт/ч (например, 140 или 160), то назначают налог. Надо заплатить за это загрязнение и потребление энергии. Это было бы дополнительным стимулом для энергетически не эффективных домов, полагают эксперты.

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Сейчас Литва выбрала полное финансирование процесса реновации, но возможно финансирование и поэтапных процессов. Это рекомендуют и директивы ЕС.

По данным Министерства окружающей среды, с 1 января 2020 года действует новая модель — «малая реновация». Это реновация теплоузлов и отопительной системы.

Чаще всего причина отказа от реновации — это отсутствие у жителей свободных средств для оплаты реновации и негативные отзывы на качество выполняемых услуг.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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