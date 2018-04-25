Какой вред, нанесенный здоровью, будет возмещаться?

— последствия и компликации заболеваний, которыми пациент болел до нанесения вреда, которых нельзя было избежать с учетом бывшего во время оказания услуг уровня медицинской науки, ухода и хорошего опыта медицинской практики;

— заболевания, вызванные индивидуальными качествами пациента;

— заболевания, вызванные свойствами лекарств, которые пациент употреблял, соблюдая установленные условия.

Компенсация не будет выплачиваться, если будет установлено, что вред был вызван умышленной или другой небрежностью пациента или несоблюдением установленных обязанностей в связи с неосторожностью или других правил осторожности, которые каждый понимает по-своему (например, не курить при заболевании астмой). Однако если несоблюдение вышеуказанных правил и обязанностей не является основной причиной нанесения вреда здоровью, т. е. если бы пациент их соблюдал, то вред был только меньше, значит, будет выплачиваться уменьшенная компенсация за вред в зависимости от того, в каком масштабе упомянутые действия пациента способствовали возникновению или размеру вреда (ущерба).

Предусмотрено возмещение пациентам материального и морального вреда (ущерба).

При возмещении материального вреда будут компенсироваться фактические материальные расходы пациента на приобретение лекарств, на лечебные услуги, за исключением тех, которые оплачены на средства Фонда обязательного страхования здоровья, а также другие связанные с нанесением вреда обоснованные и необходимые расходы (уход за пациентом, восстановление здоровья и т. д.).

Моральный ущерб будет компенсироваться по системе начисления баллов, которые позволят лицам самим заблаговременно оценить свои правовые ожидания на возмещение морального вреда.

Максимальный размер возмещения вреда здоровью не установлен.

— Каковы возможные суммы на возмещение морального вреда?

— Сумма будет подсчитываться в каждом конкретном случае отдельно с учетом установленных критериев. Например, в случае потери пациентом зрения из-за ошибок медиков, по предварительным подсчетам, ему может быть выплачено около 13 тыс. евро морального вреда.

— Как будут рассматриваться жалобы?

— Прежде всего будет оцениваться, соответствуют ли прошение и предоставленные документы установленным требованиям, и только отвечающие этим требованиям будут переданы на рассмотрение. Если прошение не будет соответствовать требованиям, об этом будут информированы пациент или его близкие, которые будут иметь возможность в установленный срок исправить прошение. Если прошение будет соответствовать требованиям, его будет рассматривать комиссия.

— Каковы сроки рассмотрения прошений (жалоб)?

— При рассмотрении несложных случаев, когда не требуются выводы экспертов, другие данные и пояснения, комиссия примет решение уже на первом заседании, в других случаях — на последующих заседаниях, когда будут собраны все данные, выводы и пояснения. Решение о возмещении нанесенного вреда здоровью должно быть принято не позднее двух месяцев со дня получения прошения комиссией. По объективным причинам этот срок может быть увеличен не более чем на один месяц. Следовательно, свое решение комиссия после получения прошения может принять в течение трех месяцев.

— Кто выплачивает компенсацию за вред, нанесенный здоровью, если комиссия установила, что он нанесен?

— Компенсацию за вред, нанесенный здоровью пациентам, выплачивает Государственная больничная касса (ГБК), которая будет администрировать счет, на который лечебные учреждения будут вносить выплаты.

В настоящее время ГБК закупает услуги банка, в котором будет открыт счет. Планируется, что поступления на счет можно будет перевести уже с 1 марта.

— Означает ли это, что страховым компаниям больше не придется иметь дело с компенсацией вреда?

— Медицинским учреждениям больше не нужно будет оформлять страхование гражданской ответственности. Вместо страховых взносов учреждения будут платить взносы на счет, администрируемый Государственной больничной кассой.

Небольшие лечебные учреждения, которые предоставляют услуги по семейной медицине, поддерживающему лечению и уходу и (или) паллиативной помощи, должны будут уплачивать взносы в размере 0,1 проц. дохода учреждения от предоставленных услуг в прошлом календарном году, а остальные медицинские учреждения — в размере 0,2 проц. Взносы должны уплачиваться частями, ежеквартально. Первый взнос лечебные учреждения должны внести до 30 марта с. г.

— Каков срок возмещения вреда, нанесенного здоровью?

— Компенсация за вред здоровью пациента будет выплачиваться в течение 30 дней со дня принятия решения комиссией. Компенсация будет выплачиваться один раз без деления ее на части.

— Что делать пациенту, не довольному решением комиссии?

— Комиссия является обязательным досудебным органом по вопросу возмещения вреда. Получив решение комиссии и решив, что оно не удовлетворяет, пациент имеет право в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд по вопросу рассмотрения по существу вопроса о возмещении вреда, нанесенного здоровью.

Пациенты, прошения которых комиссия отказывается рассматривать, например, потому что, по ее мнению, пациенты не исправили указанные в прошении недостатки, такие решения комиссии могут обжаловать в Вильнюсском окружном административном суде.

— Не станет ли модель «вред без вины» способствовать медицинской халатности, если медики не дождутся санкций за свои ошибки?

— Санкции предусмотрены в порядке, который вступил в силу с нового года, для того, чтобы анализировать, а не скрывать ошибки, и они не такие строгие.

До сих пор даже за одну грубую или повторявшуюся простую ошибку медикам грозило лишение лицензии, что побуждало их скрывать свои ошибки, не анализировать их причины, не стремиться к повышению качества услуг.

В настоящее время предусмотрено, что лицензия будет аннулирована только после повторения грубой ошибки, а во всех других случаях (в случае одной грубой ошибки или двух простых ошибок в течение одного года) лицензия может быть только временно приостановлена, и в случае необходимости медики должны будут повышать свою квалификацию (если установлено, что она не соответствует установленным требованиям).

Таким образом, в спешном порядке медики не будут лишаться лицензий, они получат возможность совершенствоваться и впредь оказывать более качественные услуги, а медицинские учреждения сохранят специалистов и обеспечат качество и доступность услуг.

Кроме того, одновременно будет действовать и система превенции повторения вреда. Приказом министра будет создана комиссия, основная функция которой будет заключаться в том, чтобы вносить предложения не только тем лечебным учреждениям, в которых нанесен ущерб здоровью пациентов, но и всем учреждениям, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Комиссия также представит министру здравоохранения предложения по совершенствованию мероприятий и необходимых правовых актов, что позволит предотвратить вред, будет предлагать пути улучшения качества лечения.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ