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Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно

Фото BFL/Ирмантаса Гялунасас
Фото policija.lrv.lt

Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно, говорит заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.

«Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно. Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное», – сказал журналистам один из руководителей полиции.

Он сказал это после того, как американский канал Fox News на минувшей неделе обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств, сообщает BNS.

«Мы не считаем, что это правда. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет очень по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей», – сказал Э. Шилерис.

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Он также сказал, что в стране наметилась тенденция к снижению убийств – в прошлом году было зафиксировано 97 убийств по всей Литве.

«Это самое низкое число с 1980 года. Такого низкого числа еще никогда не было», – сказал представитель полиции.

По словам Э. Шилериса, в стране убийства происходят чаще всего во время бытовых конфликтов, а не в общественных местах. «И горожане, и гости городов должны чувствовать себя в безопасности», – сказал Э. Шилерис. Он также добавил, что статистику убийств можно еще снизить. «Меньше пить нужно», – отметил Э. Шилерис.

На пресс-конференции он сказал, что в столице в 2018 году было совершено девять убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 7, два из них не раскрыты.

Между тем в 2019 году в Вильнюсе зафиксировано 18 убийств, в Каунасе – 13, в Клайпеде – 6, два из которых не раскрыты.

Комментарий Литовской полиции

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