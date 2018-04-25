Фото BFL/Ирмантаса Гялунасас

Фото policija.lrv.lt

Жить в Литве и посещать страну вполне безопасно, говорит заместитель генерального комиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис.

«Могу утверждать, что абсолютно на всей территории Литвы безопасно. Тому, как безопасно живут литовцы, многие должны позавидовать, и особенно тот портал, который утверждает обратное», – сказал журналистам один из руководителей полиции.

Он сказал это после того, как американский канал Fox News на минувшей неделе обнародовал статью, в которой говорится, что три крупнейших города Литвы лидируют во всей Европе по показателю убийств, сообщает BNS.

«Мы не считаем, что это правда. Важный момент в том, что каждое государство, предоставляя статистику, ведет подсчет очень по-разному – одни подсчитывают убийства, другие – убийства с оружием, погибших в авариях людей», – сказал Э. Шилерис.