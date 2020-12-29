Нефтяное пятно с терминала в Бутинге рассеялось

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

Нефтяное пятно, появившееся в понедельник в результате утечки нефти с Бутингского терминала, рассеялось – Центр координации спасения на море утверждает, что в Балтийском море пятна не осталось.

Глава центра Евгений Валиков сказал, что суда и вертолет военно-воздушных сил Литвы во вторник не обнаружили пятен или их остатков. Таким образом, по его словам, считает, что загрязнение устранила сама природа.

«Район поиска расширен до возможной максимальной дистанции дрейфа, пятно не обнаружено», – сказал BNS во вторник Е. Валиков.

««Пятно по причине погодных условий – ветра и волн – разделилось на маленькие кусочки, а холодная температура воды и воздуха привела к их коагуляции в комки, и это пятно исчезает само по себе, то есть тонет», – подчеркнул глава центра.

В понедельник сообщалось, что длина пятна достигала почти 4 километров, а ширина – около 100 метров. Министерство окружающей среды утверждает, что в окружающую среду вылилось до 2 тонн сырьевой нефти, а предварительный ущерб окружающей среде достигает 12 тыс. евро, его должен будет возместить оператор терминала – компания польского концерна Orlen в Литве Orlen Lietuva.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд, с тех пор как польская компания Orlen приобрела литовскую компанию Mazeikiu nafta.

На работающем с 1998 года на терминале в Бутинге в 1999-2008 годах произошли четыре инцидента разного масштаба.