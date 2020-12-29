ЕС пока не планирует требовать у туристов справки о вакцинации или антителах

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«Интерфакс» со ссылкой на информацию российских туроператоров сообщает, что страны ЕС пока не планирует требовать у иностранных туристов при въезде справки о вакцинации или наличии антител. Однако такая возможность рассматривается.

Как заявил глава туроператора TUI Россия Тарас Демура, министерства туризма европейских стран пока не пришли к единому мнению об организации въезда иностранцев после того, как откроют границы.

Однако известно, что в ЕС на первом этапе страны будут распределять по спискам по степени распространения в них коронавируса. Туристам из «серой» зоны, например, придётся проходить двухнедельный карантин, делать два теста – до и после прилёта. Из «оранжевой» зоны – да теста, но без карантина. «Зелёная» зона позволит въезжать в Европу свободно.