Оппозиционер: санаторий Беларуси в Друскининкай – часть коррумпированной схемы

Представитель белорусской оппозиции сказал, что пострадавший от санкций Евросоюза санаторий Belorus («Беларусь») в литовском Друскининкай является частью коррумпированной схемы режима Александра Лукашенко.

Об этом советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал BNS спустя день после публикации информации о том, что банк Swedbank заморозил счета санатория.

Счета заморожены по причине принадлежности санатория Главному хозяйственному управлению президентской администрации Беларуси, в отношении которого введены санкции ЕС. По данным Реестрового центра Литвы, управление является пайщиком санатория. Сам санаторий действует как публичное учреждение.

«Государство А. Лукашенко стало мафиозным государством. Администрации президента принадлежат множество компаний, ресторанов, торговых центров, частных медицинских центров и даже санатории», – сказал BNS Ф. Вячорка.

«Эта организация оказалась в санкционном списке, а блокирование счетов является результатом мафиозной государственной структуры А. Лукашенко», – отметил он.

По его словам, для того, чтобы добиться изменений необходимо «разрушить вертикаль власти А. Лукашенко».

«Мы боролись не только за свободные выборы, мы боролись против коррупции. Правда заключается в том, что этот санаторий является частью коррумпированной схемы», – сказал Ф. Вячорка.

Оппозиционный активист выразил надежду на то, что ведомства Евросоюза выявят и арестуют и другие счета, которые принадлежат представителям режима А. Лукашенко, находящихся в списке санкцией.

По данным Фонда социального страхования Литвы Sodra, в санатории Belorus работают 393 человека.

Литовское Министерство иностранных дел утверждает, что в данный момент выясняет, какую помощь можно предоставить гражданам Литвы, работающим в санатории.

Санкции ЕС в отношении белорусского режима были введены по причине репрессий против мирных демонстрантов. Управление по делам президента Беларуси было внесено в список санкций 17 декабря.

Глава санатория Илья Епифанов в понедельник заявил BNS, что банк Swedbank заморозил счета 18 декабря, а причина — санкции, введенные ЕС в отношении Беларуси.