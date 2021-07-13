Нелегальная миграция накануне учений «Запад» представляет угрозу безопасности – И. Шимоните

Нелегальная миграция через Беларусь с приближением военных учений «Запад» представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, говорит премьер.

«Очевидно, что мы сегодня сталкиваемся с особенным вызовом, который трудно оценивать иначе, как гибридную атаку. В контексте начинающихся широкомасштабных военных учений «Запад» по соседству нам следует оценивать эти действия особенно серьезно и расценивать их как угрозу национальной безопасности», — сказала Ингрида Шимоните во вторник в сейме.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад» планируются в сентябре вблизи литовской границы.

По словам премьера, попавшие в этом году в Литву более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов — не то количество людей, которое может подорвать основы государства, однако она подчеркнула, что проблема связана с тенденцией и динамикой миграции.

И. Шимоните сказала, что не знает, каким может быть масштаб нелегальной миграции, тем более, что она организуется минским режимом.

«Только в июне границу пересекло в несколько раз больше людей, чем за период с начала года, только в июле за первые недели границы нелегально пересекло вдвое больше людей, чем за весь июнь», — сказала она.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали в общей сложности 1716 мигрантов — в 20 раз больше, чем в прошлом году. Литовские должностные лица утверждают, что это организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы.

В этой связи правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию.

Минск утверждает, что перестал останавливать мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.