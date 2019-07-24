Нелегалов начнут депортировать из США по новым правилам — быстро, без судов и адвокатов

Фото Департамента внутренней безопасности США

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24 июля в США вступают в силу новые правила ускоренной депортации нелегальных мигрантов. Они позволят высылать людей без американского гражданства из страны немедленно, без рассмотрения дела в суде, сообщает АР.

Ранее ускоренная депортация применялась только к тем, кто был задержан в 160 км от мексиканской границы и находился на территории США менее двух недель, пишет Русская служба ВВС.

Мигранты, задержанные в других местах или прожившие в США больше двух недель, должны были предстать перед специальным судом и имели право на бесплатного адвоката. Теперь же немедленной высылке без права на помощь адвоката может быть подвергнут человек, находящийся в стране нелегально менее двух лет и задержанный в любом месте на территории США.

Исключения могут быть сделаны для людей с серьезными заболеваниями, тех, кто имеет близких родственников — граждан США или «существенные связи с США» иного рода. Мигранты, соответствующие требованиям для соискателей убежища, смогут поговорить с иммиграционным офицером, а он должен будет подробно рассмотреть их дело.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан отметил, что сотрудники министерства, наделенные новыми полномочиями, будут депортировать мигрантов быстрее, чем иммиграционные суды Минюста, где рассмотрение дел может растягиваться на годы.

И.о. министра добавил, что нововведение позволит разгрузить переполненные центры содержания мигрантов на южной границе Соединенных Штатов и сократить очередь в иммиграционных судах, где ждут рассмотрения более 900 тысяч дел.

По данным исследовательского центра Pew, на которые ссылается ВВС, в США проживают около 10,5 млн мигрантов без документов. Среднестатистический нелегал — это взрослый мигрант, въехавший в страну 15 лет назад и не имеющий оформленного статуса. Макалинан уточнил, что ускоренной депортации могут подвергнуться 20,5 тысячи человек, арестованных с октября 2017-го по сентябрь 2018 года.

По оценке правозащитников, новые правила могут коснуться сотен тысяч человек и привести к росту случаев ошибочного выдворения людей, у которых в действительности есть американское гражданство. Американский союз за гражданские свободы (ACLU) заявил в Twitter, что оспорит нововведение в суде.

На прошлой неделе Федеральный реестр США опубликовал документ, согласно которому Соединенные Штаты будут отказывать в предоставлении убежищамигрантам, которые прибыли из третьих стран через Мексику, не запросив убежища в государствах, оказавшихся на пути их следования.

Госсекретарь США Майкл Помпео в минувшее воскресенье сообщил о значительном прогрессе со стороны властей Мексики в борьбе с нелегальной миграцией, что привело к сокращению потока нелегалов на границе двух стран.



