Четверть детских садов страны переполнены

Фото BFL/Теодораса Бялюнаса

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По оценке работников здравохранения, почти четверть детских садов страны была переполнена.

По словам представителей Министерства здравоохранения и Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в 52 проверенных муниципалитетах были и другие нарушения: в некоторых детских садах не было гигиенических паспортов, не придерживались указанных в них условий, имели небезопасные игровые площадки и не обеспечивались надлежащие санитарные условия.

В общей сложности было проверено 484 дошкольных учреждений, что составляет чуть менее половины от их общего количества (1081).

Переполненные группы в детских садах при проверке зафиксировали 67 % в Каунасе , 43% — Таураге, 42 % — Алитусе, по 33 % — Мариямполе и Утене, 25 % — Тельшяй, 19% — Клайпеде, 16 % — Шяуляй.

В этот раз учреждения в Вильнюсском муниципалитете не проверялись, проверка была в прошлом году, которая выявила нарушения в 65% случаев.

«Гигиенические стандарты нужны не бюрократам, они разрабатываются и подготавливаются специалисты для обеспечения здоровья детей. Информация, которую мы получаем о распространении инфекционных заболеваний, таких как скарлатина (…), другие инфекционные болезни, отчасти можно связать с нарушениями соблюдения гигиенических стандартов», — заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига на пресс-конференции в среду.

По словам Вяриги, муниципалитеты должны будут разработать планы размещения большего количества детей без увеличения количества детей в группах.

«Как разрешить проблему нехватки мест в детсадах, муниципалитеты должны решить сами: некоторые, как уже упоминалось, могут построить модульные детские сады, возможно, найдут другое решение, но не будут думать и ждать, пока министерство увеличит количество детей в группе», — сказал он.

В настоящее время, согласно гигиеническим требованиям, в группах до одного года может быть до шести детей, 1-2 лет — до десяти, 2-3 года — до 15 .

По словам представителей НЦОЗ, наиболее перегруженными были группы от трех лет до дошкольного возраста, в таких группах может быть не более 20 детей.