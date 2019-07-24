В.Пранцкетис не меняет решения остаться на посту спикера Сейма

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Спикер Сейма Викторас Пранцкетис говорит, что решение стражей этики Литовского союза крестьян и зеленых по поводу его поведения не изменит решения остаться на посту и проверить доверие в парламенте.

«Я очень уважаю этих людей, которые должны в партии что-то решать, но, к сожалению, это вопрос не совета партии. Делегирование может быть их вопросом, но отзыв уже нет, это пост, отданный Сейму. (…) Сам я решения принимать не буду, решение должен принять Сейм», — сказал он в среду радиостанции Žinių radijas.

Глава Сейма также повторил позицию, что, если рассматривающая его поведение Комиссия по этике рекомендует устранить его из партии, он уйдет сам.

В.Пранцкетис также сказал, что он не был информирован о том, что его действия рассматривает Комиссия по этике и процедурам.

Новый договор о коалиции предусматривает, что пост главы парламента достанется социал-трудовикам. В.Пранцкетис называет это личной местью Р.Карбаускиса за критику.