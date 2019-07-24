Европейские страны поддержали создание группировки в Персидском заливе

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Франция, Италия, Нидерланды и Дания поддержали предложение министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о создании европейской морской группировки для обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе.

Интерес к предложению высказали Германия, Испания, Швеция и Польша. К участию в группировке не привлекаются Евросоюз, NATO и США. Как ожидается, она будет находиться под британско-французским командованием.

«Согласно международному праву, Иран не может препятствовать проходу судов, не говоря уже о том, чтобы их захватывать. Таким образом, речь идет о пиратстве. Международные силы защитят экипажи и грузы в этом важном районе», — заявил ранее британский министр иностранных дел.