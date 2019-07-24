Парламент Британии провел Терезу Мэй аплодисментами

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Палата общин британского парламента проводила уходящего в отставку премьера Терезу Мэй аплодисментами, фракция консерваторов аплодировала стоя, сообщают РИА Новости.

«Я благодарю вас за работу… Служение моему избирательному округу Мейденхэд останется моей главной мотивацией», — завершила дрожащим голосов выступление Мэй.

Покинув пост премьера, она останется членом парламента.

Когда Мэй после выступления выходила из зала заседаний, раздались аплодисменты. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов. Шотландские националисты и лейбористы остались сидеть, некоторые из них аплодировали. Глава оппозиции Джереми Корбин, оппонируя Мэй во время выступления, вновь обвинил ее в провале социальной политики и ухудшении состояния системы здравоохранения.

Британский министр финансов Филип Хаммонд также направил прошение об отставке. Об этом в среду, 24 июля, он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом», — говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

Отметим, что в отставку в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Соединенного Королевства также подал министр юстиции Дэвид Гок. Об этом сообщил на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн.Напомним, 23 июля были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии Великобритании, которым стал Джонсон.