Немецкая вакцина от коронавируса показала низкую эффективность

COVID-вакцина немецкой биотехнологической компании CureVac на поздней стадии испытания показала эффективность 47%. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает Reuters.
Отмечается, что такие данные по препарату CVnCoV ставят под сомнение потенциальную поставку сотен миллионов доз в Европейский Союз. В частности, ожидалось, что эта вакцина поможет странам с низким и средним уровнем доходов.
Так, эффективность препарата установлена в результате промежуточного анализа, основанного на 134 случаях COVID-19 в исследовании с участием около 40 тысяч добровольцев из Европы и Латинской Америки.
Как выяснилось, не менее 13 вариантов коронавирусной инфекции стали причиной заражения исследуемой группы. При этом 57% случаев были вызваны штаммами, вызывающими озабоченность.
Также анализы показывают, что вакцина эффективна для молодых участников, тогда как ее действенность для лиц от 60 лет, которые подвержены более тяжелым формам болезни, — не доказана.korrespondent.net