Немецкая вакцина от коронавируса показала низкую эффективность

Так, эффективность препарата установлена в результате промежуточного анализа, основанного на 134 случаях COVID-19 в исследовании с участием около 40 тысяч добровольцев из Европы и Латинской Америки.

Как выяснилось, не менее 13 вариантов коронавирусной инфекции стали причиной заражения исследуемой группы. При этом 57% случаев были вызваны штаммами, вызывающими озабоченность.

Также анализы показывают, что вакцина эффективна для молодых участников, тогда как ее действенность для лиц от 60 лет, которые подвержены более тяжелым формам болезни, — не доказана.