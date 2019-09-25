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Немецкие преступники запасаются дипломатическими паспортами

Фото из открытых источников

Дипломатический скандал назревает между ФРГ и Гвинеей-Бисау в связи с торговлей этой африканской страной дипломатическими паспортами, выпускаемыми и реализовываемыми ее внешнеполитическим ведомством среди граждан… Германии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за последние несколько лет немецкой полицией были остановлены для установления личности несколько граждан Германии, которые совершали различного рода правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения, парковки и пр.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель дипломатического ведомства Германии. Интересно, что нарушители представляли полиции дипломатические паспорта Гвинеи-Бисау, но при этом их имен не было среди аккредитованных в МИД ФРГ зарубежных дипломатов. Интересно также, что ни один из них не владел португальским языком, являющимся официальным в этой стране.

Вызванный в МИД для дачи объяснений посол африканской страны заявил, что его консульская служба не имеет отношения к этим паспортам и они в действительности выданы во внешнеполитическом ведомстве в столице этой страны в городе Бисау. При этом, как сообщается, паспорта были настоящие.

На днях в международном аэропорту Франкфурта была задержана прилетевшая в страну немка, в багаже которой таможенники обнаружили десятки дипломатических паспортов Гвинеи-Бисау, выписанных на немцев. Вызванный вновь в МИД посол страны потребовал от Берлина вернуть конфискованные паспорта, так как они, будучи подлинными, являются собственностью этого государства, сообщил на брифинге представитель МИД ФРГ.

Сообщается, что среди лиц, на которых были выписаны дипломатические паспорта, значатся граждане с уголовным прошлым, в том числе замеченные в наркотрафике.

Представитель МИД также сообщил со ссылкой на доклад ООН, что Гвинея-Бисау является транзитным пунктом в трафике наркотиков из Южной Америки в страны ЕС.

Отметим, что недавно стало известно о наличии дипломатического паспорта Центральноафриканской Республики у известного теннисиста Бориса Бейкера, у которого серьёзные проблемы с налоговой службой Великобритании.

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