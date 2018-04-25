Немецкие ученые заявили о краткосрочном иммунитете к COVID-19

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В Германии ученые после обследования выздоровевших от коронавируса пациентов сделали вывод о непродолжительности иммунитета от инфекции и возможности повторного заражения. Об этом сообщает телеканал ZDF в понедельник, 13 июля.

«Новые исследования выздоровевших от Covid-19 пациентов ослабляют надежду на длительный иммунитет и, следовательно, на долгосрочную эффективность возможной вакцинации», — сказано в публикации.

Исследователи изучили анализы крови первых пациентов, которые проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг в конце января. В дополнение к так называемому иммунитету, связанному с В-клетками, измеряемому с помощью антител, важную роль играет так называемый иммунитет Т-клеток, также называемых Т-хелперами. Они имеют важную роль в выработке долгосрочного иммунитета.

Главный врач местной клиники по инфекционным заболеваниям Клеменс Вендтнер заявил, что результаты исследования показали значительное снижение количества так называемых нейтрализующих антител в крови. Потому, после болезни существует вероятность повторного инфицирования.

Уточняется, что падение нейтрализующих антител фиксировалось у четырех из девяти пациентов.

Напомним, что ранее британские ученые заявили о снижении иммунитета к COVID-19. Ученые не исключают, что из-за низкой сопротивляемости организма коронавирусу, однократного введения вакцины будет недостаточно и потребуется ревакцинация.

Также ученые заявляют о сбоях иммунитета у переболевших COVID-19. Отвечающие за иммунитет лимфоциты не восстанавливались в крови даже спустя 11 недель после выздоровления.