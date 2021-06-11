Немецкий парламент отклонил резолюцию по СП-2

Резолюция носила название «Пересмотр курса в политике в отношении России — последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок». В документе, в частности, говорится о том, что правительству ФРГ следует «признать, что новый газопровод, такой как «Северный поток — 2″, не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата». «Зеленые» призвали власти Германии «отказаться от проекта».

Природоохранная партия уже не раз выступает с предложениями, направленными против газопровода, в Бундестаге, но обычно они отклоняются большинством депутатов.