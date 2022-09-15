Ненадлежащий учебник русского языка изъят из оборота в Литве

«Мы очень конкретно договорились, что издательства в течение двух недель пересмотрят все изданные ими учебники, чтобы не было таких ситуаций, как у нас с учебником русского языка. Учебник русского языка изъят из обращения, как и из всех систем, в школы направлено письмо о том, что данный учебник использовать нельзя. Его также изъяли из архивов», — сказала Шюгждинене.

По словам министра, будут пересмотрены и другие российские учебники.

«Это места, в которых прославляют Россию, и в контексте жестокой войны они совершенно неприемлемы», — добавила она.

Как сообщило на прошлой неделе радиостанция LRT, в этом учебнике учащиеся 6-12 классов, которые в настоящее время выбирают русский язык, приглашают в путешествие по России, в котором они посещают оккупированный Крым, а страна, которая продолжает войну на Украине, представлена ​​в учебниках как привлекательное демократическое государство.

Издатели учебников русского языка говорят, что прекратили их продажу, когда началась война.

Более 110 тыс. или 75% учащихся 6-12 классов выбрали русский язык в качестве второго иностранного русский язык.

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