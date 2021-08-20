Нет права откладывать «зеленый курс»

В Парижском соглашении по климату 2015 г. страны мира поставили перед собой цель поддерживать температуру на планете ниже 1,5 градуса или значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальными уровнями. На территории Литвы этот критический предел для планеты и человеческой цивилизации уже превышен – только в 1961–2021 годах среднегодовая температура воздуха в стране повысилась на 2,2 градуса.

«Отчет показывает, что лимит, согласованный в Париже, может быть сохранен только за счет сокращения выбросов парниковых газов в течение следующего десятилетия. Если глобальное потепление не остановится на 1,5 градуса, некоторые небольшие страны в Тихом океане потеряют свою территорию, поскольку уровень моря поднимется еще быстрее. Для Литвы это означает, что миграция в Европейский союз из стран, затронутых климатом, будет продолжаться только по другим причинам – из-за опустынивания, нехватки водных ресурсов и других ухудшающихся условий жизни», – говорит Г. Крушнене.

В отчете говорится, что «потепление уже вызывает множество погодных и климатических явлений во всех регионах земного шара». Так, по данным Гидрометеорологической службы Литвы, летом этого года в стране трижды регистрировалось стихийное явление – жара. В День государства, 6 июля, в столице был зафиксирован рекордный дождь – менее чем за 12 часов выпало 79,7 мм осадков (от катастрофического метеорологического явления показатель отличает всего лишь 0,3 мм). 2020 год был самым теплым годом в Литве за всю историю метеонаблюдений, и в прошлом году средняя температура воздуха за все 12 месяцев впервые была положительной.

Сейм 30 июня единогласно согласился с тем, что в соответствии с этой повесткой дня выбросы парниковых газов в Литве будут сокращены на треть к 2030 году, а к середине века литовская экономика, как и другие страны Европейского союза, станет климатически нейтральной.

«В дополнение к мерам, включенным в повестку дня, мы начинаем другие не менее важные подвижки – чтобы побудить население выбирать автомобили с низким уровнем выбросов и не платить налоги за загрязнение», – говорит вице-министр.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «доклад должен звучать как похоронные колокола для угля и ископаемого топлива, прежде чем они разрушат нашу планету», Министерство окружающей среды, со своей стороны, также ищет способы прекратить добычу ископаемого топлива из недр Литвы.

В следующем году этот отчет будет дополнен второй частью – обзором последствий климатического кризиса и третьей частью – о возможных решениях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ