Тенденции рынка труда

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Уровень безработицы в Литве во втором квартале был 7,4% — на 1,1, проц. пункта меньше, чем в апреле-июне прошлого года, показали данные исследования занятости населения Департамента статистики. За квартал уровень безработицы почти не изменился, сообщает BNS.

Во втором квартале этого года в Литве было 108,5 тыс. безработных в возрасте 15–74 лет, из них в возрасте 15–24 лет – 18,2 тыс. За квартал общее количество безработных снизилось на 0,3 тыс., а безработных 15–24 лет стало больше на 6,4 тыс. Количество безработных, которые длительно не могут найти работу, во втором квартале составило 39,2 тыс.

Количество трудоспособного населения — 1,469 млн, а работали 1,36 млн жителей. За квартал число занятых на рынке труда жителей увеличилось на 8,6 тыс., а за год на 8,9 тыс.