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Netflix снимает в Вильнюсе детективный сериал

Photo by helge thomas on Trendhype / CC BY

Британцы снимают в Вильнюсе детективный сериал по заказу американского телеканала Netflix, часть важнейших сцен будет сниматься в микрорайоне Шешкине.  

Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью компании Ahil, которая организует съемки сериала, Моника Дпакуте-Синкявичене, сюжет сериала Young Wallander («Молодой Валландер») перенесет зрителей в Швецию. Сериал создается по серии книг известного шведского писателя Хеннинга Манкеля о детективе Курте Валландере.  

Вильнюс был избран для съемок сериала по причине ландшафтного разнообразия, позволяющего передать шведский колорит, а также потому, что литовская столица уже известна как дружественный для кино город. 

«Вильнюс уже заслужил сильную репутацию дружественного для кино города, предложив различные места и местный персонал, поэтому стал очевидными выбором для съемок «Молодого Валландера».  Обладая большим кинематографическим потенциалом, различными ландшафтами и выбором мест для съемок, город является прекрасным фоном для шведского нарратива», – отметили партнеры Netflix в ответе BNS.

Выбор был обусловлен и тем, что в городе много привлекательных площадок для съемок – от «атмосферных и темных аллей, неиспользуемых тюрем, до блестящих модных ресторанов».

«Он предоставляет широкий выбор изображений и чувств, который мы ищем», – говорится в ответе BNS.

Netflix снимал в Литве мини-сериал «Последние цари» об истории династии Романовых, в телеэфире несколько лет назад показывался снятая в Литве историческая драма Tokyo trial. 

BNS

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