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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое, сообщает Associated Press.

Сообщается, что Нетаньяху приказал военным сократить поставки топлива в сектор Газа вдвое в ответ на ракетные удары с прибрежной полосы, усилив напряженность вдоль южной границы Израиля.

Премьер также поручил своим сотрудникам подготовить планы строительства нового района в поселении на Западном берегу недалеко от того места, где на прошлой неделе в результате взрыва погибла израильская девушка.

Израиль заявил, что взрыв был палестинской атакой.

Нетаньяху приказал, чтобы меры в секторе Газа вступили в силу немедленно и до дальнейшего уведомления. Ожидается, что сокращение усилит и без того ужасный поток электроэнергии в обедневшую прибрежную полосу.

Ранее израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава.

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