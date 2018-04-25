Трамп заявил, что на саммите G7 было продемонстрировано «потрясающее единство»

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Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на проходящем во французском Биаррице саммите «большой семерки» (G7) наблюдалось «потрясающее единство».

«Было потрясающее единство», — сказал хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, Трамп поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за организацию этого мероприятия. «Я хочу поблагодарить вас, господин президент, за ту невероятную работу, которую вы проделали», — сказал американский лидер.

Лидеры стран «семерки» согласовали итоговое заявление на одной странице. «Мы не стали делать большой текст, — отметил президент Франции Эмманюэль Макрон. — Мы согласовали итоговое заявление всего на одной странице. На этой странице говорится о важных темах, которые мы обсуждали».

В заявлении содержится пять пунктов: ядерная проблема Ирана, ситуация на Украине, в Гонконге, в Ливии и положение дел в международной торговле.

Между тем западная пресса пишет, что в действительности президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами G7, а поводом для этого стала Россия. The Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Трамп отстаивал мысль о необходимости возврата к полноценному диалогу с Кремлем. «Россия должна присутствовать в зале» для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР, говорил американский лидер.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ в этом вопросе сохранял нейтралитет, а согласился с Трампом только глава правительства Италии Джузеппе Конте. Остальные лидеры, в том числе глава Евросовета Дональд Туск, выступили решительно против возвращения России в G8.

По итогам встречи Дональд Трамп признал, что в Биаррице поднимался вопрос о России. «Мы беседовали на эту тему, не было голосования или чего-то подобного, но мы вели разговор о России. Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать да», — сказал он.

В свою очередь, в Кремле заявили, что не считают призыв Трампа провокацией, но по предложению одной страны присоединиться к G7 невозможно.

Следующий саммит «Большой семерки» пройдет в США, передает РИА «Новости». Как сообщил CNN, Трамп рассматривает в качестве месте проведения саммита свой гольф-клуб Trump National Doral.

C 1997 года «Большая семерка» была «Большой восьмеркой» — в клуб входили не только Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, но и Россия. В 2014 году в связи с присоединением Крыма к России ведущие мировые державы фактически исключили Россию из клуба и вернулись к формату G7. Участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Международное сообщество обвинило Москву в агрессии в отношении Украины. Западные страны ввели санкции против РФ. Москва приняла ответные меры, запретив импорт ряда продуктовых товаров, что ударило по интересам и кошельку рядовых россиян. В Кремле также заявляли, что разговаривать с ним на языке санкций контрпродуктивно.

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