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Политики готовятся объявить год Т. Сугихары, надеются придать импульс отношениям с Токио

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Несколько десятков литовских парламентариев зарегистрировали инициативу объявить 2020-ый год годом японского дипломата Тиуинэ Сугихары, спасавшего в Литве евреев от Холокоста.  

Политики надеются, что обилие мероприятий по этому случаю придаст новый импульс отношениям с Японией. 

В 2020 году будет отмечаться 80-летие деятельности Т. Сугихары в Литве и 120-ый год со дня рождения самого дипломата. 

Фото BFL/Томаса Урбялёниса

«Это прекрасный повод отметить исключительный подвиг, оценить наши дружественные, партнерские отношения с Японией», – сказала BNS одна из 35 депутатов, подписавшихся под проектом инициативы, либерал Виктория Чмилите-Ниельсен.

Японский консул Т. Сугихара открыл консульство в Каунасе осенью  1939 года. Ему было поручено собирать материалы военной разведки о ситуации в регионе. 

Когда в Европе началась Вторая мировая война, нацисты и советские власти поделили Польшу, тысячи евреев из этой страны начали искать убежища в Литве. Однако это относительное спокойствие длилось недолго, и, когда Красная Армия оккупировала страну, они начали искать способы убежать от войны. 

Игнорируя строгие инструкции японского правительства, Т. Сугихара летом 1940 года выдал несколько тысяч транзитных виз. С их помощью тысячи евреев поездом через Сибирь добрались до Японии. По утверждению историков, благодаря Т. Сугихаре, 6 тыс. евреев избежали Холокоста. 

Лидер «социал-трудовиков» Гядиминас Киркилас сказал BNS, что деятельность Ч. Сугихары «поставила наши отношения с Японией на особый уровень».  

«Отношения подобного уровня нет ни у одной из соседних стран, даже у более крупной, такой, как Польша», – сказал парламентарий.

По его словам, в 2020 году в Литве можно ожидать визит японского должностного лица высокого ранга.

Литва считает Японию важнейшим политическим и экономическим партнером в Азии. Японский премьер Синдзо Абэ посетил Литву в январе 2018 года. 

BNS

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