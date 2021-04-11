Неуместная шутка

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На тему дня попытались пошутить 1 апреля высокопоставленные чиновники. Мэр Расейнского района Андрюс Баутронис в четверг, 1 апреля, в социальной сети Facebook пригласил людей пройти вакцинацию российской вакциной «Спутник V». Министерство здравоохранения поспешило опровергнуть эту информацию, сообщают литовские СМИ.

«После того, как некоторые европейские страны успешно начали вакцинацию населения российской вакциной «Спутник V», было принято решение разрешить ее использование и в Литве. Нашему району повезло первыми начать вакцинацию», — написал в своем сообщении мэр. Позже он удалил эту запись. Как признался мэр, в самоуправление поступили звонки по этому поводу, звонившие интересовались условиями прививки. Звонили и в Министерство здравоохранения. Люди спрашивали, когда вакцина «Спутник V» поступит в другие самоуправления.

На шутку коллеги отреагировал и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас, написав, что вакцина, разработанная в России, добралась и до этого города. На вопрос, считает ли он уместным шутить в такое сложное время, А. Висоцкас ответил, что не видит в этом ничего плохого. «Это шутка. Зайдите на страничку города Шяуляй в Facebook, там написано, что меня купила футбольная команда», — сказал LRT.lt мэр города Шяуляй. Он не думает, что 1 апреля зазорно шутить о вакцинах, тем более что Литва определилась относительно российской вакцины.

Все-таки большинство комментаторов эти сообщения, похоже, восприняли как первоапрельскую шутку.

Однако представители Минздрава LRT.lt заявили, что подобные шутки во время пандемии недопустимы. «Шутить хорошо в нужное время и в нужном месте. Общественность очень болезненно относится к вакцинации. Люди, которые хорошо видят это (в муниципалитетах), не должны так шутить», — сказала пресс-секретарь министерства Айсте Шукста. Она напомнила, что привиться вакциной «Спутник V» в Литве нет возможности. «В Литве используются вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам», — сказала представитель министерства.

Напомним, что в феврале премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва не будет покупать российскую вакцину «Спутник V», даже если ее утвердит Европейское фармацевтическое агентство.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ