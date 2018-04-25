Невозвращенцы: соглашение ЕС и Турции о беженцах

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdoğan) неоднократно заявлял, что выделенных денег не хватает, и шантажировал европейских партнёров, угрожая «открыть границы», то есть планомерно и без разбора переправлять в Европу всех беженцев, которые попадают в Турцию с востока.

Почти четыре года спустя Еврокомиссия подвела баланс трёхмиллиардного турецко-европейского соглашения. С марта 2016 года с территории Греции в Турцию были высланы 1995 человек: 189 – в 2019 году, 322 – в 2018-м, 683 – в 2017-м и 801 – за десять месяцев 2016 года. За тот же период из Турции в Сирию были легально направлены 25 660 граждан Сирии.

Если смотреть отдельно на статистику 2019 года, тенденция следующая: число высланных в Турцию сократилось до минимума, тогда как количество людей, прибывающих с турецкой стороны на греческие острова Эгейского моря, удвоилось по сравнению с 2018 годом, составив больше 60 тысяч человек – это трёхлетний максимум.

Количество переправляющихся из Турции в Грецию особенно выросло за вторую половину ушедшего года: многие греческие острова «переполнены», ситуация грозит превратиться в неконтролируемую, считает вице-президент парламентской фракции Христианско-демократического союза Торстен Фрай.

С точки зрения политика, специализирующегося на иммиграционных вопросах, такой прирост в конце 2019 года связан с тем, что Турция прекратила последовательно препятствовать отправке судов с беженцами со своей территории.

Впрочем, свою роль в очередном увеличении потока беженцев играют и Афины: количество возвращаемых в Турцию за последние годы неизменно снижается в связи с тем, что административные службы греческого государства не справляются с возложенными на них обязанностями. С учётом той поддержки, в том числе финансовой, которую оказывает Греции Европейское сообщество, подобная ситуация недопустима, считает немецкий политик.

Следует отметить, что с 1 января 2020 года в Греции вступил в силу новый закон, позволяющий быстрее обрабатывать прошения о предоставлении убежища: в первые недели нового года Греция стала ежедневно отправлять в Турцию около 30 человек, не имеющих шансов на получение статуса беженца.

В своё время соглашение Евросоюза с Турцией привело к ослаблению гуманитарного кризиса в Греции и сокращению общего количества беженцев, добирающихся до Европы. Как отмечала Еврокомиссия через год с начала действия договора, число переправленных в Турцию нелегалов незначительно, но «воспитательное» значение этого шага высоко: многотысячный поток нелегальных иммигрантов в Евросоюз через Эгейское море тогда был фактически остановлен.

Ныне ситуация изменилась: беженцы-нелегалы вновь массово высаживаются на греческих островах. По всей видимости, на «перевоспитание» очередных мечтателей, надеющихся добраться до Европы, от Евросоюза вновь потребуются несколько миллиардов.