Невзирая на неизвестность, Литва готовится к будущему без удобрений «Беларуськалия»

Фото Беларуськалий

После введения Соединенными Штатами в августе санкций в отношении «Беларуськалия», являющегося одним из крупнейших мировых производителей удобрений, который экспортировал продукцию через Клайпедский порт более десяти лет, все еще неясно, что будет после 8 декабря – до этой даты бизнесу был дан срок на подготовку и завершение сделок.

Эксперты, опрошенные BNS, почти единодушно считают, что ни один действующий в Литве банк, даже если он напрямую не связан с США, не будет финансировать операции с «Беларуськалием», потому что не захочет рисковать собственной репутацией.

Однако источники BNS отмечают, что риск обслуживания сделок с «Беларуськалием» мог бы взять на себя какой-нибудь небольшой банк или компания финансовых технологий. Это также может быть иностранный банк, не работающий в Литве.

По данным BNS, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис во время посещения США обсудил с представителями Казначейского департамента в начале октября вопросы применения санкций, что и было основной целью его визита в США.

Сам министр не комментирует встречу, но говорит, что с санкциями США много неопределенностей, в отличие от европейских, и страны сами должны оценивать риски.

«Европейские санкции как бы ясны, а вот по санкциям США ведется много дискуссий. Кроме того, многое может измениться за один день, США и ЕС могут ввести новые санкции, если ничего не изменится у нас по соседству в Беларуси», — сказал BNS М. Скуодис.

Если продукцию «Беларуськалия» перестанут транспортировать через Литву, государственная литовская железная компания Lietuvos gelezinkeliai потеряет около четверти своего грузопотока.

Генеральный директор ж/д компании Мантас Бартушка отмечает, что формально санкции OFAC (Бюро контроля над иностранными активами Казначейского департамента США, англ. The Office of Foreign Assets Control) не действуют в отношении литовских компаний, как объяснили Lietuvos gelezinkeliai сами представители OFAC.

«В ходе беседы нас заверили и разъяснили, что в нынешнем объеме санкций, если американские субъекты не участвуют в цепочке поставок, то санкции не действуют в отношении литовских компаний», — сказал BNS М. Бартушка.

Кроме того, по его словам, «Беларуськалий» рассчитывается с литовскими железными дорогами в евро, а не в долларах США.

Источники BNS отмечают, что многое будет зависеть от одного из крупнейших покупателей удобрений «Беларуськалий» — компании Yara, которая приобретет около 2 миллионов тонн в год – она якобы склонна продолжать закупку белорусских удобрений, которые транзитом транспортируются через Литву и Клайпедский порт.

Официального комментария Yara получить не удалось, но, насколько известно BNS, она все еще оценивает риски и не приняла окончательного решения.

Удобрения еще некоторое время могут перевозиться

По мнению некоторых экспертов и людей, знакомых с ситуацией, вполне вероятно, что белорусские удобрения будут некоторое время провозиться через Литву и после 8 декабря, но в следующем году транзит прекратится.

«Возможно, этим днем не станет 8 декабря. Некоторые сделки могли уже состояться, какие-то авансовые платежи могли быть сделаны, и этот буферный период может быть дольше», — сказал глава Клайпедского порта Альгис Латакас.

«Ничто не перестанет следовать 8 декабря», – отметил BNS другой источник на условиях анонимности.

А. Латакас же убежден в том, что удобрений «Беларуськалия» со следующего года в литовском порту не будет.

По словам министра транспорта Марюса Скуодиса, в настоящее время проводится оценка нескольких сценариев воздействия санкций на государственный бюджет и компании. Однако их точное влияние можно будет оценить после 8 декабря или позже.

«С макроэкономической точки зрения влияние на экономику Литвы будет небольшим, минимальным. Большее влияние ощутят три компании — Lietuvos gelezinkeliai, Клайпедский порт и терминал грузов Biriu kroviniu terminalas. В центре моего внимания – возможное влияние на компанию ж/д инфраструктуры LTG Infra», — сказал М. Скуодис BNS.

По его словам, новая стратегия Lietuvos gelezinkeliai основана на деятельности без белорусских удобрений: «Таков базовый сценарий».

Генеральный директор Lietuvos gelezinkeliai М. Бартушка отмечает, что по причине остановке транзита группа Lietuvos gelezinkeliai не получит около 60 млн. евро доходов. По словам М. Бартушки, вероятно, ей придется пересмотреть тарифы на услуги.

Он согласен с тем, что на данный момент все еще существует большая неопределенность – будут ли перевозиться грузы «Беларуськалия», зависит в первую очередь от банков и других факторов, поэтому только время покажет, как это будет на самом деле.

«Мы ведем переговоры как с литовскими, так и с зарубежными банками и в настоящее время оцениваем ситуацию», — сказал М. Бартушка BNS.

На вопрос, о том, ведутся ли консультации с компанией Yara или другими покупателями удобрений «Беларуськалий», М. Бартушка ответил, что ж/д компания в первую очередь ищет собственные решения.

Lietuvos gelezinkeliai подписала действующий договор с «Беларуськалием» весной 2018 года, срок его действия — до конца 2023 года. Однако в компании не комментируют его конкретные условия.

В апреле 2018 года литовская железнодорожная группа заявила, что до этого момента с «Беларуськалием» заключались только краткосрочные контракты, которые не предусматривали обязательств по тарифам или объемам грузов.

На удобрения «Беларуськалия» приходится от четверти до одной пятой всех грузов, перевезенных по литовской железной дороге — в прошлом году компания группы LTG Cargo перевезла около 53 миллионов тонн грузов (24 млн тонн в первом полугодии текущего года) и получила 397 млн. евро выручки (177 млн евро).

Терминал BKT не комментирует, Клайпедский порт планирует 2022 год без калийных удобрений

Терминал навальных грузов Biriu kroviniu terminalas (BKT), контролируемый Игорем Удовицким и «Беларуськалием», который переваливает около 11 тонн удобрений белорусского производителя в год в Клайпедском порту, раньше комментировал возможные последствия санкций США, сейчас же не предоставляет комментариев по этому вопросу.

Глава Клайпедского порта, который может потерять около трети своих годовых погрузок и около 20 млн евро годовых доходов, А Латакас говорит, что предыдущие санкции ЕС и США в отношении Беларуси привели к снижению потока всех ее грузов через Клайпеду за 9 месяцев этого года на 11%, а поток удобрений «Беларуськалия» -напротив вырос на 4%.

«Удобрения «Беларуськалия» поступали через порт стабильно, с некоторым ростом. А BKT развивался, потому что производственные мощности «Беларуськалия» росли с каждым годом, и, если бы все было нормально, то эти объемы (транзита – BNS) росли бы каждый год», — сказал А. Латакас.

«Беларуськалий» приобрел 30% акций BKT в 2013 году. До этого белорусский производитель удобрений был крупнейшим клиентом клайпедского терминала, на долю которого приходилось 85-95% погрузок Biriu kroviniu terminalas.

В 2009 году «Беларуськалий» транспортировал через Клайпеду 1,4 млн тонн удобрений, а в 2017 году — уже 8,1 млн. тонн (это 98% от общего объема перевалки BKT). В 2020 году было перевалено 10,7 млн ​​тонн белорусских удобрений (98% погрузок).

Руководство BKT ранее сообщало BNS, что планирует увеличить годовую мощность терминала с 12 млн до 16 млн тонн в 2024-2025 годах.

В прошлом году Клайпедский порт перевалил 15,8 млн тонн белорусских грузов. В этом году он уже потерял около 2 млн белорусских нефтепродуктов, до 1 млн. тонн продукции Гродненского завода азотных удобрений.

По словам А. Латакаса, дирекция Клайпедского порта больше не включает груз «Беларуськалия» в свой план на 2022 год, а это значит, что грузопоток в порту упадет примерно на 30%.

«Это большая потеря. Быстро эту дыру уже никто не сможет восполнить. Это количество росло с какого 2010 года или еще раньше, примерно на 1 млн тонн в год. Поэтому можно понять, сколько лет может потребоваться, чтобы вырастить поднять его после потери. Мы возлагаем большие надежды на контейнеры, на сельскохозяйственные и на грузы ro-ro», – озвучил свои ожидания А. Латакас.

Распоряжением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейского департамента США от 9 августа предписывается постепенное прекращение операций с участием «Беларуськалия» или любой другой компании, в которой «Беларуськалию» прямо или косвенно принадлежат 50% или более акций. Такие сделки должны быть расторгнуты 8 декабря в 19:00 часов по литовскому времени.