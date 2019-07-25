Невзирая на протесты, аллея им. К. Шкирпы будет переименована

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Политики в Вильнюсском самоуправлении после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей решили переименовать столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора).

Названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы было решено переименовать по причине антисемитских взглядов, которые он декларировал, однако это вызвало возмущение части оппонентов, которые ценят его вклад в борьбу за независимость.

За переименование аллеи проголосовал 21 городской депутат, «против» – 16 политиков, один воздержался.

Мэр Вильнюса Р. Шимашюс отметил, что антисемитская позиция К. Шкирпы «совершенно явная».

«Если мы хотим радоваться и гордиться тем, что город является открытым и уважительно относится ко всем людям, мы не можем оказывать знаки уважения тем, кто говорил: воспользуемся поводом и избавимся от всех евреев, создадим душную для них атмосферу, чтобы они даже не думали о том, что у них есть права жить в Литве. Это его словам, от которых он никогда не отрекался, хотя умер в свободной Америке», – сказал мэр журналистам накануне заседания.

Перед заседанием горсовета у здания мэрии в центре столицы около сотни сторонников К. Шкирпы организовали протест. Они требовали Горсовет не рассматривать вопрос переименования аллеи. Они призывали дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор.

По словам автора инициативы Реналдаса Вайсбродаса, Фронт литовских активистов во главе с К. Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы вовлечься в Холокост.

«Это сложный вопрос и он вызывает немало эмоций», – сказал на заседании совета автор инициативы Р. Вайсбродас.

В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.