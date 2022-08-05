Нехватки газа зимой не будет

Эта ежегодная церемония является одной из старейших и самых красивых традиций Праздника моря, где каждый год чтят тех, кто погиб в море, а также тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы прославить Литву, заложить основы морского государства, а также тех, кто создавал и развивал морскую историю нашей страны.

Президент также пообщался с клайпедчанами и гостями города, участвовавшими в мероприятиях Праздника моря, и посетил исторический парусник «Меридианас».

В интервью клайпедской радиостанции Laluna Гитанас Науседа заявил, что нехватки газа зимой в Литве не будет, его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

«Непременно обеспечим, ведь Independence (судно-газохранилище. – Ред.) — чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», — сказал глава страны, отвечая на вопрос, обеспечит ли Литва себя газом на холодное время года.

«Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив себе независимость от энергоресурсов России», – добавил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ