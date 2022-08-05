TOP,Энергетика

Нехватки газа зимой не будет

Фото Робертаса Дачкуса/Канцелярия президента Литвы

Президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене в минувшую субботу приняли участие в мероприятиях по случаю Праздника моря в Клайпеде и почтили память погибших в Балтийском море.

Президент принял участие в традиционной церемонии возложения венков памяти погибших в море, во время которой венки в Балтийское море были спущены с военного корабля «Йотвингис». Память о погибших почтили минутой молчания.

реклама

Эта ежегодная церемония является одной из старейших и самых красивых традиций Праздника моря, где каждый год чтят тех, кто погиб в море, а также тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы прославить Литву,  заложить основы морского государства, а также тех, кто создавал и развивал морскую историю нашей страны.

Президент также пообщался с клайпедчанами и гостями города, участвовавшими в мероприятиях Праздника моря, и посетил исторический парусник «Меридианас».

В интервью клайпедской радиостанции Laluna Гитанас Науседа заявил, что нехватки газа зимой в Литве не будет, его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

«Непременно обеспечим, ведь Independence (судно-газохранилище. – Ред.) — чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», — сказал глава страны, отвечая на вопрос, обеспечит ли Литва себя газом на холодное время года.

«Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив себе  независимость от энергоресурсов России», – добавил он.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.