Нехватки газа зимой не будет

Президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене в минувшую субботу приняли участие в мероприятиях по случаю Праздника моря в Клайпеде и почтили память погибших в Балтийском море.
Президент принял участие в традиционной церемонии возложения венков памяти погибших в море, во время которой венки в Балтийское море были спущены с военного корабля «Йотвингис». Память о погибших почтили минутой молчания.
Эта ежегодная церемония является одной из старейших и самых красивых традиций Праздника моря, где каждый год чтят тех, кто погиб в море, а также тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы прославить Литву, заложить основы морского государства, а также тех, кто создавал и развивал морскую историю нашей страны.
Президент также пообщался с клайпедчанами и гостями города, участвовавшими в мероприятиях Праздника моря, и посетил исторический парусник «Меридианас».
В интервью клайпедской радиостанции Laluna Гитанас Науседа заявил, что нехватки газа зимой в Литве не будет, его поставки обеспечивает Клайпедский терминал сжиженного природного газа.
«Непременно обеспечим, ведь Independence (судно-газохранилище. – Ред.) — чрезвычайно важный элемент нашей энергетической независимости», — сказал глава страны, отвечая на вопрос, обеспечит ли Литва себя газом на холодное время года.
«Мы приняли очень правильные и, главное, своевременные решения, обеспечив себе независимость от энергоресурсов России», – добавил он.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ