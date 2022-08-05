II пенсионный уровень – дополнительные накопления. Взнос “Содры” в пенсионный фонд состоит из двух частей – взноса от вашей зарплаты и поощрительного взноса из государственного бюджета.

III пенсионный уровень – это самостоятельно накапливаемая пенсия. Благодаря периодическим взносам и накоплению в фондах III уровня человек может накопить достаточно, чтобы жить комфортно в старости. Действует также льгота подоходного налога с населения. Весь взнос или его часть может оплачивать и работодатель.

Закон предусматривает, что резиденты включаются в пенсионное накопление второго уровня каждые три года до достижения ими 40-летнего возраста. Если человек не желает участвовать в системе дополнительного пенсионного накопления, о своем отказе он должен уведомить “Содру”. Жители сами могут заключать договоры с пенсионными фондами, если же они ничего этого не сделают, то пенсионную компанию им подберет Содра.

Пенсионные накопления в фондах второй ступени предлагают компании Aviva Lietuva, INVL Asset Management, Luminor investicijų valdymas, SEB investicijų valdymas и Swedbank investicijų valdymas.

До 1 июля более 60 тысяч жителей решили накапливать на пенсию в фондах второго уровня. Число присоединившихся впервые достигает почти 29 тысяч, еще почти 32 тысячи возобновили ранее приостановленные выплаты взносов, сообщает “Содра”.

Заместитель министра социальной защиты и труда Мартинас Шюркус отметил, что до реформы 2019 года 40-50 тысяч человек ежегодно подписывали договоры пенсионного накопления по собственной инициативе.

«Результаты последних нескольких лет схожи. В этом году более 60 тысяч человек решили участвовать в накоплении во втором пенсионном уровне. Такое количество свидетельствует о сознательности и ответственности людей», — отмечено в заявлении вице-министра.

На начало этого года 264 тыс. человек получили уведомления о том, что их включили в накопление второй ступени либо в возобновление приостановленных ранее взносов в пенсионное накопление второго уровня, из них 88,8 тыс. никогда ранее не участвовали в пенсионном накоплении. Почти 175 тысячам жителей было предложено возобновить взносы, и 31,7 тыс. воспользовались этой возможностью. Остальные 143 тыс. отказались возобновить выплаты.

Согласно отчету, еще 5 тыс. человек самостоятельно заключали договоры о пенсионном накоплении, хотя в этом году они не включались в систему накопления и не приглашались к продлению взносов.

При выборе тарифа в накопительный фонд второй ступени в размере 2,7% от дохода страхующегося государство дополнительно перечисляет 1, 2 % от среднестатистической заработной платы. Если выбран тариф в размере 3%, государство дополнительно перечисляет 1,5 % в пенсионные фонды второй ступени.

Например, если человек зарабатывает 1000 евро «на бумаге», то в первом случае на накопление пенсии будет перечисляться 27 евро из его зарплаты и 17,28 евро государственных поощрений, а во втором случае – соответственно 30 и 21,59 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ