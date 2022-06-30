Независимая Шотландия?

Дороти Бейн уже дала свое согласие и намерена оспорить норму, согласно которой для проведения референдума необходимо получить согласие премьер-министра. В случае если суд встанет на сторону британского правительства, то, как заявила Никола Стерджен, Шотландская независимая партия примет участие в следующих всеобщих выборах в Великобритании, что само по себе станет референдумом де-факто.

«Чего я не хочу делать и чего я никогда не сделаю — это не позволю шотландской демократии оказаться в заложниках Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра», — сказала Никола Стерджен.

Консультативный референдум не сделает Шотландию сразу независимой. После голосования парламенты Великобритании и Шотландии должны будут принять соответствующие законы.

Прошлый референдум о независимости прошел в 2014 году и с небольшим перевесом голосов был отклонен. В связи с тем, что Великобритания вышла из Евросоюза против воли большинства шотландцев, правительство Шотландии считает необходимым снова поднять этот вопрос.

Сам Джонсон и Консервативная партия Великобритании выступают резко против референдума. Они заявляют, что голосование прошло в 2014 году и 55% шотландцев выступил против отсоединения, поэтому вопрос необходимо считать решенным.

Ранее, о возможности проведения референдума о статусе Северной Ирландии выступила ирландская националистическая партия Шин Фейн после победы на выборах в северных землях острова Ирландия.