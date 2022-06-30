Польша завершила строительство физического барьера за $278 млн на границе с Беларусью

«Этот брандмауэр имеет большое значение для нашей безопасности. Мы предотвратили появление восточноевропейского маршрута нелегальной миграции, который должен был дестабилизировать политическую и социальную ситуацию в нашей части мира», — заявил Каминьский.

Он подчеркнул, что «во время кризиса на польско-белорусской границе мы ни на мгновение не теряли контроль над суверенитетом нашей границы».

Замглавы МИД Мацей Васик добавил, что к середине сентября на польско-белорусской границе также будет осуществлен монтаж электронных систем пограничного контроля. «К середине сентября у нас также будет электронный брандмауэр. Уже подготовлены столбы для установки тепловизионных камер, также будут смонтированы датчики движения и другие виды электронных устройств», — рассказал он.

Физический барьер на польско-белорусской границе представляет собой стальное заграждение длиной 186 км и высотой 5,5 метра, которое увенчано колючей проволокой. Электронный барьер будет установлен на всех его участках, а также на части границы, проходящей по воде.

Стоимость возведения барьера составила около $278 млн, включая затраты на установку электронных систем – порядка $353 млн.

Ранее власти Польши подтвердили планы, касающиеся изменения режима на границе с Беларусью с 1 июля.

По словам представителя польских спецслужб Станислава Жарына, «начиная с этой даты, на границе с Беларусью будут применяться обычные правила и разрешат въезд неместным жителям в трехкилометровую зону, доступ в которую сейчас запрещен».

«Конечно же, это не касается непосредственного доступа в пограничную зону», — добавил Жарын, отметив, что речь идет о полосе шириной 200 метров от пограничных заграждений.

Ситуация на границе Беларуси и стран ЕС, в первую очередь, Польши, осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз.

В 2021 году польско-белорусскую границу, по данным погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала 2022 года количество таких попыток превысило 5,8 тыс. В начале марта Польша заявила об обострении ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов. В январе текущего года Польша приступила к возведению ограждения на границе с Беларусью.