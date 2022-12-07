Нильсен: Украина, находящаяся под нападением РФ, платит цену нерешительности Запада

Она напомнила, что в совместном документе, принятом на этом заседании ассамблеи год назад, парламентарии обратились к Европейскому Союзу, НАТО и другим союзникам и международному сообществу с призывом принять все меры для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины.

«К сожалению, наш призыв принять все меры не был должным образом услышан, поэтому сегодня, отчасти из-за нерешительности международного сообщества, убивают украинский народ, разрушают украинские города и объекты критической инфраструктуры», — сказала Чмилите-Нильсен.

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

«Эту цену нерешительности и снисходительности платит не только Украина, но и значительная часть международного сообщества», — добавила она.

Спикер Сейма выразила надежду, что в следующем году сессию Ассамблеи удастся провести в Украине.

«Трехстороннее сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной — это органическое усилие всех трех стран для создания будущего региона, используя преимущества нашей исторической и культурной общности. Этот формат сотрудничества, получивший название Люблинского треугольника, раскрывает потенциал наших трех стран, еще больше сближает нас и создает дополнительную ценность для каждой страны в отдельности», — сказала Чмилите-Нильсен.

Призывы отказаться от иллюзий по поводу России

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В открытии сессии также принимают участие председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Сената Польши Томаш Гродзкий.

По словам маршала Сената Польши, на Ассамблее будут обсуждаться «поддержка героического украинского народа» и региональная безопасность в широком смысле.

«Мы представляем народы, испытавшие на себе зверства войны и знающие цену миру, поэтому мы понимаем, насколько важно бороться за суверенитет не в одиночку», — сказал Гродский.

По его словам, сегодняшняя Россия повторяет «сталинистские модели», но сегодня Европа более сплочена и неравнодушна к украинскому народу.

Гродзкий предупредил, что война может длиться долго, и Россия будет использовать ее как инструмент дестабилизации в глобальном масштабе.

«(Есть- BNS) Европейский порядок, который мы строили с момента распада Советского Союза, а нас пытаются вернуть к «холодной» войне. В такой ситуации любая надежда на возвращение к сотрудничеству между Западом и Россией — просто иллюзия», — заявил маршал Сената Польши.

«Политика, основанная на иллюзии, никогда не будет эффективной», — добавил он.

«Вам ничего не нужно ничего объяснять»

Председатель Верховной Рады Украины заявил, что Польша и Литва – это страны, которые лучше всего понимают текущую ситуацию.

«Вы те, кто лучше всех понимает реальность, вы те, кому не нужно объяснять, вы те, с кем нужно просто думать и думать о планах на будущее», — сказал Стефанчук.

«Вы всегда верили и верите в Украину, делаете все, чтобы Украина победила», — сказал он.

По словам политика, мир смотрел на ситуацию сквозь «розовые очки» и очень поздно реагировал на угрозы со стороны России.

«Теперь все понимают, что такое кремлевский режим и чего можно ждать от Российской Федерации в будущем. Именно сейчас настало время адекватно отреагировать и предпринять шаги, чтобы мы своим примером могли вдохновить другие европейские народы и другие европейские парламенты на борьбу за демократические ценности и общие идеалы», — сказал глава украинского парламента.

«Я хочу заверить, чтобы мы не только победим, но и восстановим Украину как европейское государство», — заявил он.

Он упомянул, что обороняющаяся страна нуждается в средствах противовоздушной обороны, в обновлении энергетической инфраструктуры, помимо финансовой помощи.

По словам Стефанчука, несмотря на «террористические обстрелы России», Украина владеет инициативой на фронте, более того, не теряет своей человечности и помогает другим, даже защищаясь от агрессии.

«Мы понимаем, что голод не может быть оружием, и как ответственная страна сделаем все, чтобы обеспечить мировую продовольственную безопасность», — сказал он.

Сессии ассамблеи Люлинского треугольника проходят поочередно в Украине, Польше и Литве.

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