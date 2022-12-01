Ночью в Литве движение осложнит гололед — предупреждают дорожные службы

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В ночь на пятницу движение на дорогах Литвы будет осложняться гололедом, предупреждают дорожные службы.

Ожидается, что ночь пройдет без снегопадов, но местами может образоваться гололед и изморозь. Температура будет от 5 до 10 градусов мороза, местами с прояснениями от 11 до 13 градусов мороза.