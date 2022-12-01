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Ночью в Литве движение осложнит гололед — предупреждают дорожные службы

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В ночь на пятницу движение на дорогах Литвы будет осложняться гололедом, предупреждают дорожные службы.

Ожидается, что ночь пройдет без снегопадов, но местами может образоваться гололед и изморозь. Температура будет от 5 до 10 градусов мороза, местами с прояснениями от 11 до 13 градусов мороза.   

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В Расенском и Радвилишском районах движение затруднено и туманами, местами видимость не превышает 300 метров. 

В стране региональные дороги с меньшей интенсивностью движения колейные, местами покрытые слоем утрамбованного, выпавшего снега или льда.

В стране без осадков. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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