Ночью в Литве движение осложнит гололед — предупреждают дорожные службы

В ночь на пятницу движение на дорогах Литвы будет осложняться гололедом, предупреждают дорожные службы.
Ожидается, что ночь пройдет без снегопадов, но местами может образоваться гололед и изморозь. Температура будет от 5 до 10 градусов мороза, местами с прояснениями от 11 до 13 градусов мороза.
В Расенском и Радвилишском районах движение затруднено и туманами, местами видимость не превышает 300 метров.
В стране региональные дороги с меньшей интенсивностью движения колейные, местами покрытые слоем утрамбованного, выпавшего снега или льда.
В стране без осадков. Температура воздуха от 8 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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