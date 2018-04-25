Норвегия отменит карантин для туристов из Европы с 15 июля

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Forbes сообщает, что Норвегия отменит карантин для туристов из большинства стран Европы с 15 июля. Также с этой даты отменяется обязательный карантин для норвежцев, вернувшихся из этих стран.

Так, с 15 июля въехать в Норвегию без карантина могут жители Великобритании и европейских стран, кроме Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Люксембурга и Швеции (трёх её регионов).

Власти считают этот шаг «хорошей новостью» для норвежской турсферы, которая сможет принимать иностранных гостей и отправлять туристов за рубеж. Это даст возможность турсектору получить прибыль и вернуть рабочие места тысячам граждан.

Отмечается, что перечень стран, с которыми Норвегия открывает границы, будет пересматриваться раз в 14 дней. При возникновении новых вспышек коронавируса страну исключат из списка.