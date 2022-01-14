Норвегия предупредила РФ об учениях с участием стран НАТО

Норвегия уведомила командование Северного флота РФ о проведении масштабных военных учений НАТО в Норвежском море и на территории Норвегии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Как сообщила норвежская сторона, многонациональные учения Cold Response-2022 состоятся в марте-апреле сего года. Они пройдеут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии», — говорится в сообщении.

В учениях будут участвовать около 28 государств альянса и стран-партнеров общей численностью около 40 тысяч человек.