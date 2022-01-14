А. Латакас: из-за сокращения транзитных грузов с Востока нужно повернуться на Запад

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В связи с сокращением в Клайпедском порту грузов с Востока нужно повернуться на Запад, откуда увеличивается поток контейнерных перевозок, грузов «ro-ro», заявил глава порта Альгис Латакас.

«Наши мысли теперь должны быть направлены в сторону моря, на возможность для Клайпедского порта быть так называемым «хабом», развивать деятельность, которая создает прибавочную стоимость. Но это очень долгий процесс», — заявил газете Vakaru ekspresas А. Латакас.

Он отметил, что удобрения и другие транзитные грузы составляют достаточно значительную часть грузов Клайпедского порта. Из-за этого снизятся финансовые результаты, меньше людей будут работать.

«Количество грузов в порту вырастает за очень долгое время. (…) Возможно, более важна не сама потерянная тонна груза, а потерянный вклад в ее привлечение. Его очень жаль. А вклад в привлечение новых грузов должен быть также продолжительным, как и в имеющиеся грузы с Востока. Наблюдаемая тенденция — транзитные грузы с Востока сокращаются», — заявил А. Латакас.

Он оставил без комментариев решение правительство о расторжении договора между Литовским железными дорогами и «Беларуськалием», отметив, что еще не ознакомился с постановлением. Также отметил, что «если удобрения не доедут до порта, то их в порту и не будет».

А. Латакас заявил, что подготовка к прекращению транзита удобрений ведется с ноября прошлого года — подготовлены планы А и Б.

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