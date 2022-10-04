Норвегия усиливает меры безопасности на границе с РФ

«Полиция контролирует пункт пропуска Стурскуг, и теперь его присутствие также будет усилено в приграничной зоне за пределами пограничной станции. Полицейский вертолет будет полезным инструментом для мониторинга пограничной зоны с норвежской стороны», — отметила Эмили Энгер Мел.

Она подчеркнула, что повышенные меры контроля связаны с проведением мобилизации и возможным запретом на въезд для граждан России, в результате чего увеличивается риск незаконного пересечения границы за пределами пункта пропуска Стурскуг.

Как заявила министр, правительство Норвегии готово быстро закрыть границу, если это будет необходимо.

«В Норвегию приезжают мало россиян по сравнению с Финляндией, здесь ситуация иная. Стурскуг — наша единственная пограничная станция в направлении России. Мы ведем тесный диалог с норвежской полицией и норвежской таможней по развитию событий на границе, все прибывающие проверяются», — рассказала Эмили Энгер Мел.

Напомним, количество прибывших в Финляндию россиян резко возросло.

Из-за того, что россияне массово бегут от мобилизации в Финляндию, пограничная служба страны рекомендовала построить физический барьер на части границы с Россией.