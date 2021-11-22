Норвегия ужесточает правила въезда

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Информагентство Associated Press пишет, что власти Норвегии ужесточают правила въезда в страну из-за ухудшения эпидситуации.

Так, с 26 ноября все въезжающие старше 16 лет, как граждане Норвегии, так и иностранцы, должны будут за три дня до прибытия зарегистрироваться на специальном сайте. Указанную в анкете информацию передадут на пограничные КПП, поэтому люди без регистрации не смогут въехать в Норвегию.

Кроме того, глава норвежского Минздрава Ингвильд Хьеркол призвала граждан страны отказаться от рукопожатия и заменить его безопасными способами приветствия.

Напомним, Норвегия в сентябре отменила все связанные с коронавирусом ограничения, однако в последнее время в стране вновь был зафиксирован рост числа заражений.