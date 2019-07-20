Новая глава ЕК призвала сохранять санкции против России

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

Европейский Союз не должен отказываться от санкций в отношении России. Об этом заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, европейские страны «являются свидетелями несколько враждебного отношения со стороны России». В числе примеров такого отношения она назвала нарушение международных законов и, в частности, аннексию Крыма, а также «попытки максимально разделить Европу».

«Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее фон дер Ляйен возглавляла Министерство обороны Германии. Она стала первой женщиной и первым представителем Германии на должности главы Еврокомиссии.