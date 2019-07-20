Сильное землетрясение в Афинах вызвало панику среди населения

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Сильное землетрясение произошло в пятницу в Афинах, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3, его ощутили во многих домах, в том числе и в представительстве ТАСС в Афинах. Было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры.

По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 12,9 км с эпицентром в 23 км к северо-западу от Афин в районе населенного пункта Магула. По уточненным позднее данным Геодинамического института, магнитуда основного подземного толчка составила 5,1.

После главного землетрясения, последовали семь новых подземных толчков . По данным афинского института, самый сильный из афтершоков имел магнитуду 3,8.

Сейсмологи Салоникского университета имени Аристотеля оценили глубину очага лишь в 2 км. Иными словами, он был почти на поверхности, поэтому ощущался так сильно.

О жертвах или пострадавших не сообщалось. Во многих районах возникли перебои с мобильной связью, а также с электроснабжением. Об ущербе пока информации нет. Сообщается только о том, что несколько человек застряли в лифтах, которые остановились из-за отсутствия тока.

Пожарные, выполняющие в Греции роль спасателей, отправилась для оказания помощи этим людям.

Никто не может припомнить такого сильного землетрясения в Афинах с 1999 года, когда, по официальным данным, погибли 143 человека и более 2 тыс. получили ранения. Землетрясение 1999 года было самым смертоносным за полвека.