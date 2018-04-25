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TOP,Общество

Новое в Трудовом кодексе

Фото BFL

В августе вступили в силу поправки к нормам Трудового кодекса (ТК), касающиеся защиты работников, у которых есть проблемы со здоровьем, а также выходных пособий, условий увольнения и т.д.

В частности, новые поправки к Трудовому кодексу обязывают работодателей применять одинаковые критерии и условия найма независимо от состояния здоровья работника. Соответственно, работникам должны быть предоставлены одинаковые условия труда с одинаковой оплатой.

Работодатели не имеют права дискриминировать работников из-за проблем со здоровьем. Так, работодателю придется удовлетворить просьбу такого работника на удаленную работу, если это обосновано состоянием здоровья. Отказать в удаленной работе работодатель может только если докажет, что такая форма работы требует больших расходов или невозможна. 

Если человек просит отпуск как оплачиваемый, так и за свой счет из-за состояния здоровья, работодатель должен учесть это и удовлетворить просьбу. При этом важную роль играют врачебные справки. Из поправок ясно, что учреждения здравоохранения будут иметь важное значение в этом случае, поскольку в соответствии с выданными ими справками работник сможет получить дополнительные гарантии, а работодатель должен будет обеспечить выполнение таких гарантий. 

Кроме того, уходящим с работы по состоянию здоровья будут платить большее пособие, если уход связан с тем, что из-за плохого состояния человек не может выполнять свои обязанности. 

По новым положениям Трудового кодекса людям, работающим на улице, работодатель должен оплатить расходы, связанные с условиями труда. Это коснется в том числе и дорожных работников, и дворников. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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