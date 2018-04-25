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Опасные грузы: соблюдается ли порядок хранения?

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В Литве есть десятки или даже сотни складов, на которых может произойти взрыв такой же мощности, как в Бейруте, утверждают эксперты.

В Бейруте произошел мощный взрыв, его причина — загоревшийся в порту склад с конфискованным нитратом аммония (2750 т). Погибли сотни человек, тысячи раненых.

Нитрат аммония — химическое соединение NH₄NO₃, соль азотной кислоты, которую используют в качестве удобрения. Если нитрат аммония смешать с разными видами топлива, получится взрывчатое вещество. Для производства взрывчатки это удобрение используют и боевики Талибана. 

В Литве есть сотни складов, на которых находится большое количество нитрата аммония. Интенсивно работающие хозяйства закупают и хранят эти вещества в больших количествах. Как правило, закупка производится в зимний период, когда оно дешевле, до весны их держат на складах. 

В соответствии с приказом министра охраны окружающей среды, производители, импортеры, экспортеры, распространители и пользователи химических веществ каждый год должны передавать Агентству охраны окружающей среды информацию, насколько опасное вещество хранится и его количество.

Занимающиеся погрузкой аммиачных удобрений в Клайпедском порту компании Klasco и Bega уверяют, что беспокоиться не нужно, — погрузки этих удобрений опасности не представляют, они осуществляются с соблюдением строгих требований безопасности, сообщает BNS.

По словам временного руководителя Klasco Витаутаса Штомбергаса, удобрения задерживаются в порту самое большее на несколько дней и не складируются там, в отличие от Бейрута. «Мы осуществляем прямые погрузки этого продукта — из вагонов на суда. Складирование, если груз предназначен, скажем, для Австралии, бывает только в больших мешках, в соответствии со всеми нормами, требованиями. В Литве может быть краткосрочное складирование не более 700 тонн», — заверил В. Штомбергас. 

Менеджер Группы по коммуникации и информации компании Bega Гядиминас Гудавичюс также подчеркивает, что удобрения в порту не складируются. По его словам, аммиачная селитра составляет до 1% погрузок предприятия. «Есть множество правовых актов, в соответствии с которыми происходит процесс, проводятся проверки, учения по безопасности. Есть правовые акты Евросоюза (ЕС) и национального уровня, они предписывают, как нужно действовать», — сказал Г. Гудавичюс. 

Как утверждает Klasco, в процессе производства нитрат аммония смешивается с инертными веществами — нитратом магния, а это соединение практически не имеет взрывчатых свойств. Эти удобрения производит Achemos grupe. «Все безопасно. Сама селитра взрывается только при очень высокой температуре. У нас вообще невозможно такое складирование в закрытых помещениях», — объяснил временный глава Klasco. В прошлом году стивидорная компания Klasco отгрузила 280 000 тонн аммиачной селитры — она составляет до 2,3% годового грузооборота Klasco, удобрения обычно перевозятся небольшими судами. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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