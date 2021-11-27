Новогоднее шоу для детей «Волшебная елка»

Впервые в Вильнюсе, 18 декабря, в концертном зале Compensa, состоится удивительное новогоднее шоу московского театра «Чудаки» — «Волшебная елка».

Вы когда-нибудь видели, как летают блины, овощи и фрукты по зрительному залу? Тогда приходите и убедитесь, что так умеют шутить только настоящие чудаки — профессионалы высокого класса.

Какой самый вкусный праздничный стол с изысканными угощениями? Конечно, новогодний. А как сделать интересной новогоднюю постановку и показать приготовления праздничных вкусняшек? На сцене появятся вилки, ложки, огромная кастрюля, блюдца и тарелки, тортики и пирожные, мороженое — и все это вкусное великолепие оживает в компании самых веселых персонажей: коровы, волка и зайца с морковкой.

Дед Мороз и Санта Клаус впервые решили отпраздновать новогодние праздники вместе. Что из этого вышло, вы узнаете на шоу театра «Чудаки».

Новогоднее шоу театра «Чудаки» с абсолютным успехом проходит на сценах разных стран, ведь театральное мастерство не нуждается в словах, переводе или адаптации.

И в Германии, и в Америке шоу вызывает бурю эмоций, от слез до восторга.

Спектакль с участием профессиональных артистов, эксклюзивных кукол, концертных номеров, великолепных костюмов, световых эффектов и огромная вырастающая настоящая елка с мигающими огнями радости. Качество, костюмы, декорации, удивят вас на все 100%!

Детям скучно сидеть на одном месте долго, поэтому спектакли театра – интерактивные: ребят очень обрадует возможность веселиться и танцевать под замечательную музыку, участвовать в сюжетных линиях интерактивного представления вместе с артистами.

Необыкновенные декорации, фокусы, шутки и смех – даже самые взрослые из взрослых снова почувствуют себя детьми, посетив шоу «Волшебная елка».

Московский театр «Чудаки» — участник международных фестивалей, лауреат конкурсов и обладатель престижных премий. Театр успешно гастролировал в Германии и Швейцарии, Польше и Сербии, Италии и Великобритании, Китае, США, Израиле, Чехии и Австрии, Латвии и Эстонии. И впервые театр «Чудаки» представит новогоднее шоу в Литве.

Посмотреть видео : https://www.facebook.com/Bigshoweurope/

Программа представления:

— Праздничное приветствие зрителей в фойе.

— Новогодний сказочный спектакль с участием 18 персонажей.

— Фотосессия с героями спектакля.

До встречи в самом уютном и красивом концертном зале Вильнюса!

Только 18 декабря, концертный зал Compensa, начало в 15.00. Продолжительность шоу: 1 час 20 мин. Билеты можно приобрести в кассах Bilietai.lt.