Почему правительство увеличивает энергетическую бедность?

По статистике практически четверть наших домохозяйств не в состоянии отапливать свои дома в достаточной степени, потому что стоимость энергоносителей слишком высока. Эта ситуация толкает людей к задолженностям за коммунальные услуги. Из-за своих низких доходов эти группы населения не могут позволить себе комфортное отопление жилья и уступают только нескольким другим государствам-членам ЕС, в четыре раза превышая средний показатель по Сообществу. Энергетическая бедность — особенно острая проблема в Литве, которой, на мой взгляд, не уделяется достаточного внимания, и очевидно, что этот энергетический кризис и быстро растущие цены на электроэнергию, газ и отопление поставят людей в еще более тяжелое положение.

Одной из мер по борьбе с высокими ценами на энергию является внедрение устойчивой энергетики, реновация домов и технический прогресс, реализация так называемого пакета «Зеленого курса». С неэффективной системой энергопотребления необходимо бороться за счет более эффективного использования энергии в зданиях и оборудовании, путем поэтапного отказа от ископаемого топлива. Однако такие важные меры могут быть реализованы только в долгосрочной перспективе.

Некоторые шаги уже запланированы. Среди долгосрочных мер по повышению энергетической независимости и «озеленения» домохозяйств правительство предусматривает пакет финансовой поддержки из фондов ЕС, включая предоставление финансирования потребителям -производителям, повышение эффективности тепловых пунктов и создание энергетических общин. Все это выглядит красиво, но такие планы не очень скоро увидят свет.

Не радуют и темпы реновации многоквартирных домов. Через год после прихода правых в Сейм и правительство была проделана только одна работа — процедурная — которая, как ожидается, ускорит темпы реновации. Недавно созданный Департамент энергосбережения зданий начал свою работу в этом месяце, таким образом, агентства при Министерстве окружающей среды — Агентство жилищного энергосбережения (BETA) и Агентство управления экологическими проектами (APVA) — были объединены в один департамент. Министр окружающей среды не скрывает оптимизма: по его словам, это слияние утроит темпы реновации. Но при этом уточнили, что все это произойдет не сегодня и не завтра, а только в будущем. Глава нового департамента даже не скрывает, что APVA стремится к 2050 году создать в Литве энергоэффективный строительный фонд без использования ископаемых видов топлива. Глядя на такие планы, можно сказать, что меры по повышению энергоэффективности и борьбе с изменением климата придется ждать, мягко говоря, долгие годы.

Конечно, процесс реновации никуда не денется. Несмотря на стагнацию, правительство продолжит реконструкцию зданий и обновление тепловых узлов, но не такими темпами, как требовалось и ожидалось. Но что делать сегодня, когда нынешняя проблема энергетической бедности никуда не делась, а энергетический кризис только усугубит ее в этот отопительный сезон? Чтобы ситуация не ухудшилась и не изменилась, правительству необходимо было своевременно и надлежащим образом отреагировать на рост цен на энергоносители.

К сожалению, запоздалые и необдуманные предложения об отсрочке платежей в связи с ростом цен на энергоносители ставят население в уникальное положение по сравнению с другими странами Европейского союза, поскольку многие из них пошли другим путем, который я считаю гораздо более эффективным и социально чувствительным. После роста цен на электроэнергию и газ члены Сообщества искали способы компенсировать текущий скачок, а не распределять счета потребителям на будущее.

Недавние исследования показывают, например, что Эстония выделяет 37 млн евро на поддержку домохозяйств, живущих ниже относительной черты бедности. Компенсацию получат до 70 тысяч семей, им будет компенсировано до 80% цены на энергоносители. В отличие от Литвы, такой механизм компенсации будет применяться автоматически и не заставит эти семьи обращаться в местные органы власти с просьбой о выплатах. Кроме того, всем потребителям будет возмещено 50% стоимости обслуживания сетей. Правительство Эстонии объявило, что вся краткосрочная помощь стране будет стоить 88 млн евро. Такие потери бюджета Эстония планирует покрыть за счет продажи неиспользованных квот на загрязнение окружающей среды.

Напомню, что правительство Литвы даже не рассматривало такую ​​возможность. Как бы то ни было, правительство любит сравнивать нашу страну с Эстонией, брать хорошие примеры, но на этот раз этого не произошло. Вместо этого появилась информация о том, что предприятие по поставке энергетических услуг Ignitis планирует занять до 104 млн евро для того, чтобы амортизировать резкий рост цен на природный газ и электроэнергию. Разница между решениями Эстонии и Литвы состоит в том, что северное балтийское государство не потребует от своих жителей возмещения 88 миллионов евро. Литовские потребители должны будут выплатить эту сумму с процентами в течение пяти лет. Однако сама компания порадовалась кредиту в 104 миллиона евро, полученному в частном банке, который позволит избежать негативного воздействия на деятельность и прибыль компании, которая в этом году может достичь 310 миллионов евро!

Но вернемся к членам ЕС и принятым ими решениям. Не только Эстония, но и другие страны Сообщества выбрали иную стратегию выхода из энергетического кризиса. Снижение налоговой нагрузки в холодный период, временное сокращение субсидий на возобновляемые источники энергии, различные разовые и периодические выплаты — это их планы.

Вышеупомянутое исследование ясно показывает, что Литва предпочла отложить счета на будущее, когда другие страны выбирают путь более низких налогов и единовременных компенсаций. Столь странная уникальность Литвы вызывает опасения и вопросы, правильны ли выбранные действия. Пока что политика правого правительства по амортизации цен, безусловно, не радует. Первые счета за этот отопительный сезон только подтверждают это — централизованное теплоснабжение в Вильнюсе подорожало на 96 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В некоторых районах Литвы жители в октябре получили рекордные счета за отопление — за квартиру в 45 кв. м жильцам придется заплатить почти 130 евро, а жителям того же микрорайона, в квартире в 68 кв. м, придется опустошить свои кошельки почти на 174 евро. Данные показывают, что это еще не конец. В декабре центральное отопление по всей Литве, возможно, будет дороже на 60%, чем в прошлом году, а в одном только Вильнюсе — примерно в 2,2 раза дороже.

Очевидно, что эти суммы превышают даже самые неблагоприятные прогнозы. И сам факт того, что правительство Литвы выделяется среди членов ЕС, показывает, что наша страна будет одной из наиболее пострадавших от скачка цен на электроэнергию, газ и отопление. К сожалению, это приведет к еще большей энергетической бедности, которая затронет наиболее уязвимые группы общества — многодетные семьи, одиноких людей, родителей-одиночек, воспитывающих детей, пенсионеров по старости и людей с ограниченными возможностями.

Сегодня мы часто слышим громкие заявления властей о повышении пенсий, социальных пособий и заработной платы, но правящее большинство удобно замалчивает, что такое повышение будет «съедено» стремительно растущей инфляцией, а платежи потребителей за повышение цен на энергоносители тихо осядут в Ignitis и на банковских счетах.

Эугениюс САБУТИС, член парламентского Комитета по государственному управлению и самоуправлениям, фракция Социал-демократической партии Литвы