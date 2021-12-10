Вакцинация детей планируется с середины декабря

«Дети, включая эту возрастную группу, заражаются. Это значит, что они могут заразить пожилых людей, которые, к сожалению, прививаются неохотно», – сказала И. Шимоните.

Премьер обратила внимание на то, что в Литве больше всего получивших иммунитет в возрастной группе 12-15 лет.

«В этой группе заразившихся или столкнувшихся с вирусом в два раза больше, чем в остальной популяции. Другая большая группа – родители детей. Если мы хотим максимально обезопасить общество, то надо говорить об иммунитете всего общества, а не отдельных групп», – сказала И. Шимоните.

Вакцинация против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет рекомендована Европейским агентством лекарственных средств.

Детям этого возраста можно делать прививки только Comirnaty (производства «BioNTech и Pfizer»). Вакцины будут вводиться в мышцу руки с интервалом в три недели между первой и второй дозой.

Кроме того, вакцины меньшего объема для детей этой возрастной группы будут содержать 10 микрограммов COVID-19 мРНК (активное вещество), а ребенок получит дозу 0,2 мл вакцины.

Комбинированные вакцины для детей от 12 лет и старше содержат 30 мкг COVID-19 мРНК, а объем разовой дозы составляет 0,3 мл.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встречался с членами Совета экспертов по здравоохранению и членами Литовского содружества педиатров и обсуждал вопрос вакцинации детей от коронавируса. На встрече говорили о том, что надо делать, чтобы родители не боялись прививать детей.

Член Совета экспертов по здравоохранению проф. Миндаугас Станкунас представил обновленные данные о распространении случаев COVID-19 в Литве по возрастным группам. В конце прошлого года во время волны COVID-19 в стране доля детей (0–19 лет) среди всех инфицированных не превышала 10%, а в октябре этого года на детей приходилось более 30%. Доля детей среди всех госпитализированных пациентов в Литве с начала пандемии составляет 3%, а в сентябре – октябре этого года доля детей среди госпитализированных больных составляла уже 5–6%. За весь период пандемии дети составили 3 процента пациентов, лечившихся в отделениях интенсивной терапии. В последние месяцы их было 4,8 процента.

Глава Педиатрической клиники Каунасской больницы профессор Римантас Кевалас подчеркнул, что надо доверять науке и рекомендациям. Профессор подчеркнул, что вакцина и гигиена – это основное, что спасает жизни детей. Он напомнил, что ученые уже заявили о том, что коронавирус нельзя считать не опасной для детей болезнью. Он подчеркнул, что при COVID-19 возможны осложнения и остаточные явления даже в легкой или бессимптомной форме у непривитых детей. Очень важна эффективная иммунизация детей для уменьшения негативного воздействия пандемии на их физическое здоровье и социальное благополучие.

Педиатр Вайдотас Гурскис представил предложения по информационной модели для продвижения вакцинации детей. Надежная, хорошо подготовленная официальная информация должна быть легко доступна для родителей, врачей, детей и школьных работников. По его словам, такая модель поможет бороться с дезинформацией о вакцинации детей, которая особенно распространена в отсутствие официальной информации. Таким образом, качественная информация является необходимым инструментом в борьбе с дезинформацией.

Информация «ЛК», BNS