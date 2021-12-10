Вакцинация детей планируется с середины декабря

Во второй половине декабря Литва должна получить вакцины, предназначенные для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте 5–11 лет, сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните. С 9 декабря родители могут регистрировать детей на вакцинацию.
«Как только мы получим вакцины – по имеющейся у нас информации, это произойдет во второй половине декабря, – мы начнем (вакцинацию. – Ред.)», – сказал глава правительства журналистам.
По ее словам, вакцинация детей от коронавируса очень важна, потому что они заражают взрослых.
«Дети, включая эту возрастную группу, заражаются. Это значит, что они могут заразить пожилых людей, которые, к сожалению, прививаются неохотно», – сказала И. Шимоните.
Премьер обратила внимание на то, что в Литве больше всего получивших иммунитет в возрастной группе 12-15 лет.
«В этой группе заразившихся или столкнувшихся с вирусом в два раза больше, чем в остальной популяции. Другая большая группа – родители детей. Если мы хотим максимально обезопасить общество, то надо говорить об иммунитете всего общества, а не отдельных групп», – сказала И. Шимоните.
Вакцинация против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет рекомендована Европейским агентством лекарственных средств.
Детям этого возраста можно делать прививки только Comirnaty (производства «BioNTech и Pfizer»). Вакцины будут вводиться в мышцу руки с интервалом в три недели между первой и второй дозой.
Кроме того, вакцины меньшего объема для детей этой возрастной группы будут содержать 10 микрограммов COVID-19 мРНК (активное вещество), а ребенок получит дозу 0,2 мл вакцины.
Комбинированные вакцины для детей от 12 лет и старше содержат 30 мкг COVID-19 мРНК, а объем разовой дозы составляет 0,3 мл.
Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встречался с членами Совета экспертов по здравоохранению и членами Литовского содружества педиатров и обсуждал вопрос вакцинации детей от коронавируса. На встрече говорили о том, что надо делать, чтобы родители не боялись прививать детей.
Член Совета экспертов по здравоохранению проф. Миндаугас Станкунас представил обновленные данные о распространении случаев COVID-19 в Литве по возрастным группам. В конце прошлого года во время волны COVID-19 в стране доля детей (0–19 лет) среди всех инфицированных не превышала 10%, а в октябре этого года на детей приходилось более 30%. Доля детей среди всех госпитализированных пациентов в Литве с начала пандемии составляет 3%, а в сентябре – октябре этого года доля детей среди госпитализированных больных составляла уже 5–6%. За весь период пандемии дети составили 3 процента пациентов, лечившихся в отделениях интенсивной терапии. В последние месяцы их было 4,8 процента.
Глава Педиатрической клиники Каунасской больницы профессор Римантас Кевалас подчеркнул, что надо доверять науке и рекомендациям. Профессор подчеркнул, что вакцина и гигиена – это основное, что спасает жизни детей. Он напомнил, что ученые уже заявили о том, что коронавирус нельзя считать не опасной для детей болезнью. Он подчеркнул, что при COVID-19 возможны осложнения и остаточные явления даже в легкой или бессимптомной форме у непривитых детей. Очень важна эффективная иммунизация детей для уменьшения негативного воздействия пандемии на их физическое здоровье и социальное благополучие.
Педиатр Вайдотас Гурскис представил предложения по информационной модели для продвижения вакцинации детей. Надежная, хорошо подготовленная официальная информация должна быть легко доступна для родителей, врачей, детей и школьных работников. По его словам, такая модель поможет бороться с дезинформацией о вакцинации детей, которая особенно распространена в отсутствие официальной информации. Таким образом, качественная информация является необходимым инструментом в борьбе с дезинформацией.
Информация «ЛК», BNS