Благотворительная ярмарка в Ратуше

Средства, собранные на рождественской ярмарке, пойдут в десять организаций, которые помогают людям, попавшим в затруднительное положение.

В этом году ярмарка проходила под патронатом супруги президента Дианы Науседене.

«Я рада, что ежегодная традиция Международной благотворительной рождественской ярмарки объединяет множество посольств из разных стран, готовых внести свой вклад в благое дело. Материальная и эмоциональная поддержка чрезвычайно важна, особенно в период Рождества, для тех, кому жизнь дала меньше… Пусть приобретенный вами согревающий сердце подарок станет светом надежды для другого», – сказала Д. Науседене на церемонии открытия ярмарки.

По традиции рождественский городок развернулся и на Ратушной площади. Свои кулинарные традиции представляли многие страны. Как всегда многолюдно было в павильоне посольства России. Здесь можно было отведать традиционные блюда национальной кухни, приобрести изделия народных промыслов, российские сувениры и кондитерскую продукцию, в том числе из Калининградской области. Шеф-повар посольства приготовил для посетителей традиционные русские «вкусности» – блины, пирожки в сочетании с различными напитками. Праздничное настроение помог создать вильнюсский фольклорный ансамбль «Верея».

Фото ЛК

Многочисленных гостей приветствовал посол России в Литве Алексей Исаков, среди них были вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, главы дипломатических представительств зарубежных стран. Для главы российского дипкорпуса это первая такая ярмарка в Вильнюсе, потому что 13 декабря исполнится ровно год его пребывания в Литве.

«Хорошие впечатления, – говорит А. Исаков, – приятно видеть много людей. Наше посольство готовилось к этому мероприятию, мы хотели познакомить как можно больше посетителей из Вильнюса и гостей города с образцами нашего творчества. Здесь представлены книги, различные поделки, куклы, сделанные в том числе руками народных мастеров. Кроме того, приятно, что это акция служит благородным целям, призвана помочь нуждающимся. Мы, как и многие посольства, присоединились к этой миссии».

Говоря об участии в подобных благотворительных ярмарках, организуемых в рамках дипломатического корпуса, Алексей Викторович отметил, что на территории посольства, где он проходил дипломатическую службу, всегда проводили различные мероприятия – и благотворительные, и культурные с приглашением иностранных гостей, местных жителей и российских соотечественников.

Конечно, ковидные ограничения вызывают определенные сложности. Тем не менее посол надеется, что накануне праздников, возможно, удастся посетить школы или детские сады и поздравить детей от имени посольства России.

Он пожелал всем здоровья, на национальном уровне и совместными усилиями справиться с коронавирусной инфекцией. «От всей души и со всей теплотой желаю всем семьям счастья, благополучия, хорошей подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Очень ждем, что все ограничения будут сняты и возобновится поток туристов из России и туристов из Литвы, потому что это традиционные маршруты», – подчеркнул посол России.

Вечером представители посольств и мэрии Вильнюса зажгли вторую главную елку города, которая до 9 января будет украшать Ратушную площадь.

Инф. и фото «ЛК»