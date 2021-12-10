ДГБ: Минск пытается внедрить информаторов

«Они (действия. – Ред.) усилились после того, как Минск инициировал гибридные атаки на границах Евросоюза, искусственно концентрируя большие группы нелегальных мигрантов по соседству с Литвой и Польшей», – говорится в сообщении ДГБ.

По данным разведки, 17 октября Александр Лукашенко созвал руководство КГБ и высокопоставленных офицеров для «повышения эффективности внешней разведки» – для усиления ее атакующей мощи, повышения потенциала агентурной разведки и «других методов и форм».

«Поскольку все больше и больше белорусов обращаются за гуманитарными визами или политическим убежищем, литовская разведка предупредила, что белорусский КГБ может попытаться завербовать некоторых беженцев или внедрять своих агентов в их среду», – говорится в сообщении ДГБ.

«Таким образом стремятся собрать информацию о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, в настоящее время проживающей в Литве, и ее окружении, о белорусских общественных организациях и их членах, которая помогла бы выявить их потенциальную уязвимость, а также попытаться дискредитировать, повлиять на их действия, решения и выступления», – отметил департамент.

ДГБ напоминает, что в апреле этого года Литва внесла в список нежелательных лиц Илью Бегуна, прибывшего в Литву по гуманитарной визе, полученной при посредничестве авторитетной правозащитной организации (он прибыл в Литву по так называемому гуманитарному коридору).

В ДГБ отмечают, что в начале года Бегун, возможно, выполняя задание, поспешно выехал из Литвы в Беларусь, оставив даже часть личных документов. Вскоре после этого некоторые белорусские организации, работающие в Вильнюсе, сообщили об украденных данных со своих компьютеров. Бегун, только что появившийся в Беларуси, принял участие в шоу на телеканале ОНТ, в котором он сказал, что разочарован изгнанной оппозицией, заявил, что якобы понял, что последняя действует против государства, и вскоре присоединился к так называемому «Круглому столу демократических сил» – мнимой оппозиционной организации, действующей с одобрения официальных властей.

15min утверждает, что собрал данные о еще одной похожей ситуации. Согласно источникам портала, бывший сотрудник белорусских правоохранительных органов Андрей Абраменко, еще находясь в Беларуси, обратился к порталу с просьбой помочь ему нелегально въехать в Литву и попросить здесь убежище.

Он незаконно въехал в Литву после пересечения границы в Варенском районе, а затем исчез. Через несколько недель на YouTube появился рассказ этого человека о незаконном провозе мигрантов через границу, а разговоры с литовскими официальными лицами были тайно записаны.

Литовская разведка предупреждает белорусских беженцев, которые могут быть завербованы Минском, воздержаться от участия в преступной деятельности в Литве, что может привести к применению к таким лицам уголовных санкций, предусмотренных законом.

Информация «ЛК», BNS