Новшества в налоговой и социальной сферах

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Экономический рост Литвы означает, что ей будет причитаться меньше денег Евросоюза, да и платежи в общий бюджет будут лишь расти. Демографическая ситуация указывает на то, что в перспективе будет меньше налогоплательщиков и больше пенсионеров. В такой ситуации литовский парламент формирует финансовый бюджет будущего года.

Повышен не облагаемый налогом доход

За поправки проголосовали 80 парламентариев, двое высказались против, еще шесть депутатов воздержались. Повышение не облагаемого налогом дохода (ННД) для населения Литвы будет происходить медленнее, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Предполагается, что каждый год ННД будет увеличиваться на 50 евро. В 2020 году он составит 350 евро, в 2021-м – 400. Отмечается, что это позволит государственному и муниципальному бюджетам получить 70 миллионов и 100 миллионов евро соответственно.

С учетом прогнозируемого «потолка» взносов государственного социального страхования для тех, кто сейчас получает более 120 средних заработных плат (СЗП), в 2020 году – 84 СЗП, в 2021-м – 60 СЗП, ставка налога на доходы устанавливается в 32 процента от годового дохода, который превышает СЗП в соответствующем году.

По предварительным данным, за счет подоходного налога населения бюджеты 2020 и 2021 годов пополнятся почти на восемь миллионов и 15 миллионов евро соответственно.

В прошлом году литовское правящее большинство предложило налоговую реформу, после которой миллион жителей якобы получит миллиард евро, но оно умолчало о том, что этот миллиард будет взят у тех же жителей и некоторые даже не попадут в этот миллион.

Повысятся пенсии

12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к закону о социальном страховании, предложенным президентом Гитанасом Науседой. С июля следующего года предлагают больше повышать пенсии.

За такую поправку в четверг единогласно проголосовали 103 депутата. Согласно поправке, в 2020–2021 гг. будет применяться на 1/5 более высокий коэффициент индексации пенсии, поэтому в следующем году он будет на 1,83% больше. Это значит, что пенсии дополнительно увеличатся примерно на 3,5 евро. Правда, с 2021 г. 1,91% будет применяться для индексации обеих частей пенсии. Член фракции Литовского союза крестьян и зеленых Рима Башкене сказала, что дополнительные средства для этой инициативы уже найдены.

Пенсии в 2020 году в Литве увеличатся дважды: сначала на 8,11% — в среднем на 30 евро, потом на 3,5 евро. Член фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас напомнил, что в Литве 40% пенсионеров живут за чертой бедности. С 2014 до 2018 г. это количество удвоилось. «Тут ситуация у нас самая плохая за все время независимости. Это проблема не только нынешнего правительства, годами ей не уделялось должного внимания, вот и сложилась такая ситуация. Я призываю одобрить это предложение, хотя оно не решает проблему в корне, но уже кое-что», – сказал М. Маяускас. По данным BNS, из-за индексации с начала года пенсии увеличатся в среднем на 30 евро до 375 евро, а средняя пенсия с полным трудовым стажем – на 32,5 евро до 397 евро.

Налогообложение азартных игр

Сейм Литвы решил увеличить налогообложение азартных игр, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

Изменения были приняты в связи с более высокими налоговыми ставками в других странах ЕС. Так, на бинго, тотализатор и ставки устанавливается 18 процентов налогообложения вместо 15. Для дистанционных игр – 13 процентов вместо 10.

Кроме того, повышается фиксированная плата за лотереи и азартные игры для каждого игрового устройства, указанного в лицензии. Так, для игровых автоматов категории А ставка составит 260 евро в месяц (вместо 232 евро). Для игровых автоматов категории В – 130 евро в месяц (вместо 87 евро). Что касается рулетки, карточного стола и стола для игры в кости, то в месяц придется уплатить 2,3 тысячи евро.

Поправки к закону о налоге на азартные игры и лотереи поддержали 74 депутата, десять парламентариев воздержались. Они вступят в силу с 1 января 2020 года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ