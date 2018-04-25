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TOP,Транспорт

В Литве — электронная система декларирования ДТП

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Бюро автостраховщиков Литвы объявило о запуске электронной системы декларирования дорожно-транспортных происшествий.

«Теперь водители, попавшие в аварию в Литве, смогут заполнить электронную декларацию об аварии. Водитель с помощью бесплатной программы сможет запечатлеть обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и передать его страховым компаниям. Программу можно найти на сайте www.draudimoivykiai.lt », — сказано в сообщении бюро.

По словам директора бюро Альгимантаса Крижинаускаса,  водителям в новой системе потребуется предоставлять меньше информации, чем в бумажной версии  декларации об авариях.

Система запросит указать номерные знаки транспортных средств, участвующих в аварии,  данные водителей, время и место аварии, нарисовать схему аварии и загрузить фотографии.

«После того как водители заполнят электронную декларацию, вся информация будет немедленно предоставлена ​​страховой компании виновника происшествия. Таким образом, виновнику дорожно-транспортного происшествия больше не нужно будет уведомлять свою страховую компанию об инциденте, а пострадавший должен будет связаться со страховой компанией только для дальнейшего процесса получения  компенсации», — объясняет А. Крижинаускас.

Данные об аварии могут быть загружены как с одного, так и с двух смарт- устройств, система автоматически объединит данные об аварии в один документ.

По его словам, заполнение декларации о ДТП является лишь одной из функций программы.

«Онлайн-пользователям будет предоставлена  возможность просматривать свою историю дорожно-транспортных происшествий, проверять,  действительные или просроченные страховые полисы, и подписываться на напоминания об истечении срока действия. Эта программа  позволит пользователям в личном кабинете задавать вопросы и получать ответы. Кроме того, водители онлайн смогут заполнить  электронную декларацию еще быстрее, поскольку некоторые данные уже будут известны системе », — сказал директор Бюро автостраховщиков.

По данным бюро, в Литве ежегодно происходит около 90 тысяч  дорожно-транспортных происшествий, в результате  которых водителям приходится заполнять декларации ДТП.

«Мы надеемся, что новая электронная форма декларации  будет более понята и что водителям будет проще заполнять общую информацию и указывать обстоятельства происшествия», — сказал А. Крижинаускас.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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