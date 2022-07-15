Новшества в общественном транспорте

За безбилетный проезд в общественном транспорте столицы Литвы предусмотрен штраф в размере 16-30 евро. Если человек попался без билета первый раз за год, ему полагается половина минимального штрафа, т.е. 8 евро. В среднем контролеры ежемесячно составляют около 6000 протоколов. Если у пассажира нет билета или он своевременно не активировал билет или же срок действия билета закончился, ему приходится выходить из транспортного средства, предъявлять удостоверение личности и ждать, когда составят протокол.

«Это неудобно не только для безбилетного пассажира, но и для других пассажиров, поскольку выяснение ситуации затягивается, – сказала руководитель отдела обслуживания клиентов Лина Юкнявичене. – Возможность купить такой билет у контролера поможет решению таких ситуаций». Стоимость такого билета — 8 евро, оплатить его можно только платежной картой.

Горсовет одобрил поправки к закону, которые позволят ввести и другие виды билетов на проезд. Сейчас билеты, которые действуют в течение определенного времени, можно купить лишь электронным способом, пополнив «Карту вильнюсца» или счет в мобильном приложении. Бумажный билет можно купить только у водителя.

Новые правила позволят, например, продавать бумажные билеты в специальных терминалах. Однако пока введение таких билетов не рассматривается, действуют прежние способы оплаты поездки – с помощью «Карты вильнюсца» или приложений m.Ticket и Trafi, а одноразовые билеты можно купить у водителя.

Поправки вступят в силу с 1 августа 2022 года. С 1 августа появится возможность купить билет у контролера. Билет, купленный у контролера, — это только альтернатива штрафу, поэтому жителей призывают соблюдать правила и заранее покупать билеты и активировать их.

Обновление транспортного парка

Вильнюс решил отказаться от удлиненных троллейбусов, испытания которых проходили в столице совсем недавно.

В ходе тестирования выяснилось, что удлиненные троллейбусы плохо приспособлены к нашим условиям. Они не помещаются в карман остановки, мешают движению другого общественного транспорта. Им сложнее передвигаться по кольцу. Поэтому было решено длинные троллейбусы для города не закупать.

Однако обновление парка общественного транспорта в столице продолжается. Планируется парк общественного транспорта столицы пополнить троллейбусами новой модификации, которые могут проехать около 30 км без подключения к сети.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ